蘇麗絲捐200萬 挺房匙計畫

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（右三）捐贈200萬元給艾爾蒙地市。（Adam Young）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）運用社區捐贈計畫，捐出200萬元給艾爾蒙地 市（El Monte），以期維持房匙計畫（Homekey）繼續進行。該市住房局局長Vanessa Sedano表示，該市的房匙計畫攸關學生發展，「沒有暫時住房，他們就得睡在車上，省吃儉用好買一張健身房的會員卡，這樣他們才不必在學校洗澡」。

艾爾蒙地市有兩間以蘇麗絲命名的暫時住宅，已經啟用的Hilda Solis Iris House有40個單位，住過的106人有30個已經找到長期住所。改建中的Hilda Solis Rose Court將提供93個單位，除了學生，也接受單身者。

Iris House位於Valley Boulevard 10038號，原本是Budget Inn，經費來自房匙計畫的410萬元。Rose Court購入資金為房匙計畫的1030萬元，原本是位於Valley Boulevard 10024號的M Motel。

艾爾蒙地市長Julia Ruedas強調，兩處暫時住宅確實幫助很大，歸功於住在當地40年的蘇麗絲。 蘇麗絲則說，臨時住宅對於住民來說，絕對不只是遮風避雨之地，而是他們擺脫疾病、學習職能，重新邁步的起點，而她將會繼續為聖蓋博谷的無家可歸者爭取資源。

其中一名62歲的住民Diana Iris Sanchez說，她從13歲起就居無定所，心情自然好不起來，一年前來到Iris House後，接受常駐人員的協助，身心狀況終於好轉，如果她能找到住所，希望能當動物園的志工。