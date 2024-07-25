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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

Sam's Club會員費 7月底前只要25元

編譯胡立宗／綜合報導
免費補胎的收據。（@marieteacheslife的TikTok帳號）
免費補胎的收據。（@marieteacheslife的TikTok帳號）

會員制量販零售店Sam's Club的一名會員近日在TikTok上表示，她的輪胎一直漏氣，每隔幾天就要到加油站充氣，後來忍不住跑去Sam's Club的輪胎部門要求檢查，結果他們不但補了胎還一毛不收，讓她忍不住要分享這個好康。

名為@marieteacheslife的TikTok用戶在31秒的短片中，從頭到尾拍了帳單一次，顯示服務費0元、總額0元。她的聲音則說，「我不知道是不是大家都知道，但是如果你的輪胎一直漏氣，每隔幾天就要補一次氣，那麼不要再撐了，去Sam's Club請他們檢查，就算車胎不是在那買的也是一樣，他們免費幫我補了胎」。

Walmart旗下的Sam's Club向FOX Business證實此事，不過要得到免費服務必須先加入會員，一般會員年費50元、Plus會員110元。不過到7月底前，會員費打五折，一般會員只要25元。Sam's Club指出，包括電池檢查、裝雨刷也都免費，不過雨刷要在Sam's Club買的才免費。

上述影片已有35萬次的觀看。有人回應，不知道Costco有沒有這樣的服務？Costco的網站說，購買輪胎方案後，終身免費胎壓檢測、輪胎定位、輪胎對調、補胎換胎。一名前員工兩年前在Reddit說，Costco會補不是他們家賣的輪胎，不過應該會收個20、30元吧，他忘了。Costco則是並未回應FOX Business詢問。

既使未向他們買車胎，Sam's Club仍為會員免費補胎 。（Sam's Clu...
既使未向他們買車胎，Sam's Club仍為會員免費補胎 。（Sam's Club網頁）

Costco TikTok 檢測

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