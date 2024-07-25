Sam's Club會員費 7月底前只要25元

免費補胎的收據。（@marieteacheslife的TikTok帳號）

會員制量販零售店Sam's Club的一名會員近日在TikTok 上表示，她的輪胎一直漏氣，每隔幾天就要到加油站充氣，後來忍不住跑去Sam's Club的輪胎部門要求檢查，結果他們不但補了胎還一毛不收，讓她忍不住要分享這個好康。

名為@marieteacheslife的TikTok用戶在31秒的短片中，從頭到尾拍了帳單一次，顯示服務費0元、總額0元。她的聲音則說，「我不知道是不是大家都知道，但是如果你的輪胎一直漏氣，每隔幾天就要補一次氣，那麼不要再撐了，去Sam's Club請他們檢查，就算車胎不是在那買的也是一樣，他們免費幫我補了胎」。

Walmart旗下的Sam's Club向FOX Business證實此事，不過要得到免費服務必須先加入會員，一般會員年費50元、Plus會員110元。不過到7月底前，會員費打五折，一般會員只要25元。Sam's Club指出，包括電池檢查、裝雨刷也都免費，不過雨刷要在Sam's Club買的才免費。