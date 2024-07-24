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洛杉磯前市長維拉萊構沙 參選加州州長

洛杉磯訊
前洛杉磯市長維拉萊構沙，宣布參加2026年加州州長選舉。（圖取自其Facebook）
前洛杉磯市長維拉萊構沙，宣布參加2026年加州州長選舉。（圖取自其Facebook）

洛杉磯前市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）於23日周二上午宣布，他將參加2026年加州州長選舉，這是他繼2018年競選失敗後第二次參選。

在競選聲明中，維拉萊構沙強調了他在擔任市長和加州議會議長期間，與民主黨共和黨合作的能力，以及他在平衡預算、加強公共安全和教育方面的成績。他表示，「加州是一個只要努力工作和有決心，就能實現任何目標的地方，未來取決於我們是否願意面對最嚴峻的挑戰。我們需要一個能解決問題的人來領導加州。」

他於2005年至2013年擔任洛杉磯市長，期間經歷了全國經濟大衰退帶來的財政動盪。自2013年離開洛杉磯市政廳以來，維拉萊構沙一直未擔任任何公職。2018年州長競選時，他在初選中排名第三，落後於纽森和共和黨人John Cox。

在2022年，紐森任命維拉萊構沙為基礎設施問題的高級顧問，負責協助甄選能夠從拜登基礎設施法案中獲得聯邦資金的項目。今年5月，加密貨幣交易平台Coinbase宣布，維拉萊構沙將擔任其全球顧問委員會的有薪職位。維拉萊構沙還曾擔任同業加州銀行（Banc of California）、營銷公司Herbalife和AltaMed連鎖健康診所的顧問。

維拉萊構沙是最新一位宣布競選州長的資深民主黨人。目前，多位民主黨高層人物，包括副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、前州主計長余淑婷（Betty Yee）、州參議院領袖艾金斯（Toni Atkins）和州公共教學總監瑟蒙德（Tony Thurmond），都在爭取接替現任州長纽森。此外，州檢察長邦塔（Rob Bonta）也曾表示他正在考慮競選州長，但尚未正式宣布參加競選。

目前尚無知名共和黨人宣布競選州長，但今年6月，河濱縣警長彼安科（Chad Bianco）表示他正在考慮參加2026年的競選。

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