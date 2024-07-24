漲16.7倍 聖地牙哥百年房價漲最兇

1890-2006年，全國大城市中房價漲得最多的，是聖地牙哥(San Diego)。 (谷歌地圖)

費城聯儲銀行新公開的一個房價 資料庫，讓經濟分析師可以回溯117年期間的美國大城市居住成本。加州 的房價在1960年之前跟全國平均值大致相同，是60年代中期以後開始飆升。但加州哪個大城的房價飆得最兇？你如果猜是舊金山 ，你只是跟多數人的答案一樣。

費城聯儲銀行用舊報紙的掃描影像，把1890年到2006年之間的售屋、租屋廣告價格收進資料庫，並把通膨影響以及房屋品質的升級計入。這是以1890年的幣值為基準，讀者在全篇文章中必須記得這一點，因為資料庫中列的2006年房價，比實際交易價格便宜得嚇人！

20世紀美國的房價有過幾次大起大落，1960年代開始加州的房價開始與全國房價脫鉤。到1990年，舊金山的房價已漲到1890年的3.7倍之多，但全國的平均值只漲了1.5倍。接下來的漲幅更大，到2006年房市泡沫頂峰的時候，舊金山房價漲到1890年的5.6倍之多，全國的平均值則漲了2.5倍。

2006年以後絕大多數的售屋廣告都登在網路上，因此資料庫中的資訊只到2006年為止。租屋的價格，在舊金山也漲得比多數其他城市快，但漲幅沒有售屋價那麼大。2006年舊金山的租金是1890年的2.7倍，全國的平均漲幅則是1.2倍。

資料庫中，全國所有城市中房價飆得最兇的，其實是南加州靠墨西哥邊界的聖地牙哥(San Diego)，2006年的房價是1890年的16.7倍！它跟舊金山一樣，漲價最快的是2000年代的初期。美國很多的地區，在1890-2006期間漲價不算多，譬如德州的達拉斯(Dallas)只漲了0.6倍。由於資料庫只到2006年為止，德州最近十多年房價大漲的實情，資料庫並沒有收錄。