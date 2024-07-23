「猴子風格」秘密菜單？ In-N-Out澄清：影片造假

In-N-Out店員澄清該速食店並無猴子風格的秘密菜單。（In-N-Out官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，近期一段據稱展示In-N-Out速食店「秘密菜單選項」（secret menu item）影片引發該公司員工批評。許多人表示，這個「秘密菜單」並非他們店裡真正的秘密菜單。

這篇由@HungryHotline帳戶發送的虛假影片於7月6日發布，僅在Instagram上便有超過460萬觀看人次。該影片聲稱，In-N-Out客戶可點「猴子風格」（Monkey Style）漢堡秘密菜單，意思是在漢堡上加了動物風格（Animal Style）薯條。該店動物風格薯條在非秘密菜單上，是在薯條上加起司、焦糖洋蔥與漢堡醬。

此影片很快引起廣泛注意。一名自稱該公司員工的網友指出「希望你們別再發送該影片，因為In-N-Out永遠不會有此選項」該網友說「我在那裡工作五年，當人們發布這些虛假影片，一大堆人要求點這項秘密菜單，這令人困擾。」

其他自稱該公司員工也發文表示，「如果你試圖點此選項，In-N-Out員工會嘲笑你」也有人簡單的發文表示「消費者可分別點一個漢堡與動物風格薯條，然後隨意組裝。」

In-N-Out老闆史奈德（Lynsi Snyder）則於日前用「懷疑的臉（揚起眉毛）和大拇指朝下」兩個表情符號回覆這篇貼文。粉絲回應稱「感謝您揭露這些假菜單」、「你是我的英雄」等。

奇怪的是，In-N-Out「猴子風格」漢堡傳言已持續十多年，這個想法被認為來自FoodBeast一位博主。該速食店一位高管早於2013年便告訴洛杉磯時報，澄清「沒有這樣的菜單選項，這似乎源於某個社群網站 。由於種種原因，我們無法按照一些網站所描述來製作猴子風格漢堡。」

在2016年的一場「問我任何問題」會議（ask me anything，AMA session）上，一位In-N-Out員工甚至表示，他的最大煩惱之一就是人們會點他們在網路上聽說，但卻不存在於現實店內的菜單。