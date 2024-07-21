加州公職退休基金 回報率9.3%

加州公務員退休基金(CalPERS）是全美最大的養老基金，2023-2024初步回報率升至9.3%，超過政策目標設定的6.8%。(取自CalPERS臉書)

加州 公職人員退休基金（CalPERS）提出最新報告，截至2024年6月30日的12個月期間，其投資 的初步淨回報率提高為9.3%，主要受到股市上漲及私人債務推動。

此一回報率超過6.8%的年度目標，將2023-2024財年的資產總值推高至5,029億美元，足以覆蓋其未來75%的支付義務，比上一年的72%有所改善。

CalPERS首席執行長佛諾斯特（Marcie Frost）說，「我們的投資策略很好地抓住了過去12個月經濟改善的機會」；「達到或超過長期投資目標，對提供200萬會員及其家庭依賴的退休福利至關重要」。

以目前CalPRES的組合，公共股票投資占41.9%，在資產類別中以17.5%的回報率領先。2022年成立的私人債務資產類別也表現強勁，估計回報率為17%，但私人市場回報率通常有一個季度的滯後。固定收益和私人股本的回報率分別為3.7%和10.9%，但房地產資產在2023-24財年的回報率為負值。

臨時首席投資長拜恩維紐（Dan Bienvenue）說：「我們的團隊專注於執行我們的長期投資策略，構建多元化投資組合，以應對市場並減少我們多代投資期內的波動性。」

更新的長期回報率反映了前幾年的低投資回報現象。截止到今年6月底，5年期初步總基金年化回報率為6.6％（上年為6.1%）、10年期為6.2%、20年期 6.7%及30年期7.7%。

彭博社報導，這個全美最大的養老基金正在增加對私人股本和私人信貸的投資，以34億美元押注這些風險較高的資產，以推動回報。CalPERS董事會早些時候決定，將私人股本的目標配置比重從13%提高到17%，並將私人信貸比重從5%提高到8%。

然而，現今的投資者卻一直對私人股本的微薄回報感到困擾，因為私人股本公司在低迷的交易市場中難以卸下投資組合公司，而當前較高的利率也使得為這些公司融資顯得相對昂貴。彭博社指出，滿足基金支持者的重要指標是「分紅」，但自2008年金融危機以來，這一指標處於低水平。許多行業領袖指出，資產類別的輕鬆盈利時代已經結束。

CalPERS卻正在追趕這一資產類別，因為它錯過早期的私人股本繁榮期。連續兩位首席投資長的辭職，加上市場低迷，使得這一策略變得複雜。CalPERS為此特別從紐西蘭主權財富基金請來吉爾莫（Stephen Gilmore），7月起接掌首席投資長。在此之前，吉爾莫推動更多私人資產投資。

CalPERS為超過200萬退休的警察、消防員和公共服務員工管理資金。如果出現資金短缺，加州各地的市政當局可能被迫削減服務，以滿足養老金義務。

初步淨回報是CalPERS投資組合的初期速覽，其投資財務人員及外部專家將在接下來的幾個月審查投資組合的表現，以確定最終回報率。此外，基金價值還將計入雇主和員工的供款、每月支付的退休金 及各種投資費用。