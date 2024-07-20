加州商業地產法拍暴增289% 專家：回歸常態

加州商業地產遭法拍的數量持續增加。（本報系檔案照片）

加州 商業地產的法拍件數在2024年6月為214件、全美最高，此數字雖然比5月減少10%，但卻比2023年6月暴增289%。不過，專家說不必過於擔憂，因為新冠疫情期間，放款人無法正常收款或扣押房產，現在只是回歸常態。

地產資訊商ATTOM的最新報告除了列出上述狀況，還說明了一些樂觀跡象。加州商業法拍自2023年11月就開始增加、每月超過100件，在七個月間持續增加，直到6月才首度減少。

全美的商業法拍自2020年5月就開始持續增加，從當時的141件增加至今年6月的647件、增加219%。商業法拍的定義為，在該月曾經有一件法拍聲請登錄至ATTOM Data Warehouse，類別包括違約通知、法拍排定期日、銀行扣押。

加州之後分別是德州 、紐約州、新澤西與佛州 。德州70件、年增100%；紐約州年增21%；新澤西年增34%；佛州年增10%。不過，各州件數都比5月減少。

Total Lender Solutions的執行長Randy Newman指出，疫情期間，借款人獲得許多優惠，例如房貸紓困、暫停還款，現在許多優惠方案都已終止，因此放款人尋求法拍自然更為容易，「現狀只是回到常態罷了」。