洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選

2024共和黨全代會川普提名范斯為競選搭檔。（梁建文提供）

洛杉磯華裔共和黨 領袖出席2024年共和黨全國代表大會，看到很多也學到很多，她們指出，前總統川普 （Donald Trump）具有永不屈服的意志和轉危為安的能力，在世人面前留下了深刻的印象，對於即將到來的大選充滿必勝的信心。

前美國博物館及圖書館委員會委員梁建文（Kim Wang）16日連線受訪指出，本屆共和黨全代會在一個特別的時刻開幕，因為就在兩天前川普前總統遭遇暗殺中槍，成為全世界的焦點。但是，川普臨危不懼，雖然受傷了，但他還是揮拳高呼「奮鬥」（Fight），給全世界留下了永不屈服的形象，大家都非常欣賞他，有些人也改變了對他的刻板印象。

梁建文進一步指出，川普既有商人的精明，又有政治家的風範，他可以將危機化為轉機，他可以把最糟糕的狀況轉變成他的優勢，這就是他很厲害的地方。他有著「永不屈服」（Never give up）的個性，堅持自己的理念，也會一直堅持下去。他不僅給個人，也將給美國帶來更好的機會。

梁建文談及出席本屆黨代會的洛杉磯華人代表不多，除了她還有前蒙市市長趙譚美生 (Betty Tom Chu)、加州 49選區眾議員候選人劉龍珠律師等人，但是，在這裡她相遇了來自全國50州的黨代表，很多是政府官員或是社區活躍人士，大家相談甚歡，受益良多。雖然共和黨在加州是少數，但在全國範圍內則不同，共和黨的理念被更多人所認同。

梁建文強調，四年一届的共和黨全代會，最重要的議題是推舉總統提名人，川普將於本周四接受大會提名，代表共和黨參選下一屆美國總統。我個人感覺他有很好的機會當選。現在到11月時間不多了，但真正的競選活動要從勞工節（Labor Day）開打，相信川普已是勝券在握。

談及出席全代會的個人感想，梁建文感覺自己更象是一個觀察家。「我覺得共和黨內人才濟濟，我一直覺得他們比民主黨人能幹。他們知道如何處理危機，他們對於突發事件的反應也特別快，他們也很善於將全代會的聲音透過各種媒體渠道傳播出去。