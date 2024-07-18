防野火毀屋 州府研擬離屋5呎內禁易燃物

南太浩湖市已開始執行規定，在野火風險高的地區，離房屋五呎之內不可有易燃物質。（Google Maps）

為減低野火毀屋的風險，加州 政府正在研擬新的法規，在野火風險高的地區，離房屋五呎之內不可有易燃物質。在這項法規通過州議會之前，加州的一個山林城市已經率先採用。

舊金山紀事報報導，州議會督責加州森林與火災保護局研擬這項法規，原本預定去年就生效，但該局還沒有完成具體的法規。該局主管連馬格(Lisa Lien-Mager)表示，預期在今年底之前可以定稿。

本月份，位於加州與內華達州交界處的南太浩湖市(South Lake Tahoe)已開始執行這種規定，成為加州各個地方政府中最嚴格施行防火法規的城市。在房屋邊緣五呎之內的地方，不能有花木、木材堆、儲藏室(sheds)、熱澡缸(hot tubs)、松針(pine needles)或其他易燃的物質。比較成熟的大樹，比較不會被火星 點燃，這是允許的，但是低垂的枝幹必須除去。

過去的預防野火燃及住屋方式，是把離房子30呎(有些要求100呎)之內的某些類別植物清除，但這種5呎的新規則，是加州過去許多年眾多野火中5萬間燒毀的房屋中觀察出的新訣竅，這是非營利機構「全國火災保護協會」(National Fire Protection Association)和企業與住家安全保險 研究院(Insurance Institute for Business and Home Safety)共同研討出來的。

前任消防員郝克斯(Steve Hawks)指出，研究人員在考察許多野火地點之後發現，有些房子被燒毀了，但也有些房子雖然比鄰而立，但卻沒有太多的損毀，關鍵的地帶就是在離房子五呎之內是否有非常易燃的物質，當火星從遠處被風吹來時，如果碰上易燃物質，星星之火就可能燎屋。但如果火星在離房子五呎之內沒有東西可以引燃，房子起火的機會就大為降低。

但哪些物質最易燃呢？譬如杜松木叢(juniper bushes)含有許多油脂，護根木屑(mulch)在院子裡經常使用，這些易燃物質必須從五呎的範圍中徹底除去。有些專家認為，加州有25%的房屋是在野火風險高的地方，但有些保險業者認為可能有45%的房子是位於高風險區。