川普槍擊效應 擬允選舉費付保全開銷

前總統川普遭到槍擊後包著紗布出席共和黨全代會。（美聯社）

前總統川普 在造勢活動上遭到槍擊，給予加州 政治改革法案的新動力。州眾議員米婭邦塔（Mia Bonta）推動的Assembly Bill 2041修正案，將使候選人可將募款所得用於支付更加周全的安保措施。

加州目前的規定是，維安經費不得超過5000元，而且只限候選人遭受人身威脅，且經警方確認後，才能以事後報銷的方式，增加住所或辦公室的保全系統。AB 2041將取消金額限制，允許選舉經費支付保全開銷。

州長紐森 2023年否決過類似議案，當時的原因是提案可能引發意料之外的影響，包括捐款使用方式與項目遠超過選民的期待。但AB 2041獲得兩黨支持、已經送出眾議會，只要參議院以三分之二的絕對多數通過，新制馬上就能實施，2024年的大選就能適用。

邦塔聲明強調，川普事件就是暴力持續威脅民主的最佳例證，也讓她更為堅信加州必須讓選舉募款能夠支應安全維護的經費，不只是候選人，還有他們的家人與幕僚。

邦塔指出，兩黨都支持AB 2041，因為在升溫的政治氣氛下，法規必須更重視安全保護，而她很榮幸能夠率先提案，並在現下的局勢中完成立法，使加州各候選人都能獲得安全保障。