年收入52萬元 才達「有錢」門檻

各類民眾對於財務自由的門檻認定，非裔最高、年收要62萬1000元。（Bankrate提供）

理財網站Bankrate的「財務自由調查」（Financial Freedom Survey）發現，隨著物價節節高升，民眾對於「有錢」的門檻也愈來愈高，2024年要年收52萬元才算，比2023年的48萬3000元上升8%。

2024年5月對2400名成人進行的調查也發現，每個年齡層「有錢」的認定也不一樣：1946年至1964年出生的嬰兒潮世代要年收55萬6000元，1965年至1980年的X世代要57萬4000元，1981年至1996年的千禧世代48萬元，1997年至2012年的Z世代46萬1000元。

至於年收多少才算「安穩」，一般人認定年收至少要18萬6000元，是2022年的7萬9209元的兩倍多。但當被問到現在的年收夠不夠安定，75%說完全沒有，高於2023年的72%。年長一輩對財務安全的自我認定，普遍比年輕人更低。

加上通貨膨脹 的勢頭未見和緩，雖然已經達到40年來的新高，但恐怕還會繼續漲。因此Bankrate的分析師Sarah Foster表示，新冠疫情 發生後，「安穩」已經不是人人都可企盼的，而是有錢人的特權，「只有錢夠多的人，才能抵抗通膨的壓力」。但她也說，收入高不見得就會理財，會生財的人，就算收入不高，也能達到財務穩定。