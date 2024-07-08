Flock相機執法強 有如探員站街角

Flock Safety攝影機鏡頭目前被許多執法單位使用。（Flock Safety）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州 公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）日前宣布首次成功利用Flock Safety攝影機（Flock Safety camera）進行逮捕，這可能會改變加州罪犯識別方式。

在5日新聞稿中，加州公路巡警局表示，該攝影鏡頭在搜索一名涉嫌在舊金山大橋上發生的一起非致命槍擊事件嫌犯時發揮作用。嫌犯車輛被Flock攝影機鏡頭捕捉到，地點位於舊金山和奧克蘭 （Oaklnad）之間的金銀島（Treasure Island）附近。

在查看Flock數據後，警方迅速得到嫌犯駕駛車輛的車牌號碼。根據CHP，42歲嫌犯艾默森（Adrian Martinez Emerson）在數小時後被找到，警方並在其車內發現一把槍。

很難說若沒有這些攝影機鏡頭，該案嫌犯是否會被找到。然數百台Flock安全攝影機正安裝於奧克蘭和東灣（East Bay）高速公路上，未來可能會擴展至整個加州。

究竟什麼是Flock Safety攝影機？目前該攝影機正被許多警察部門和私人使用。儘管車牌辨識攝影機鏡頭在執法領域中並不罕見，但Flock攝影機所維護的資料庫，包括車輛顏色、品牌、型號，甚至車牌貼紙等識別標誌。這個車輛註冊資訊的資料庫可從雲端搜索，但在奧克蘭目前使用的計畫中，該資訊僅可供查詢28天，且加州承諾只有指法人員才得以進入該資料庫。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，通過先進的技術與警員部署，加州正加倍努力確保社區安全。他先前宣布購買這些攝影機，以應對奧克蘭日益嚴重的犯罪問題，目前共購買480台安裝在城市周圍和高速公路上。其他城市如北灣的聖拉斐爾（San Rafael）近期也使用這項技術。

Falock Safety創始人兼執行長雷葛利（Garrett Langley）告訴KTLA，「想像一下有一名探員站在街角，那就是這台攝影機鏡頭的工作原理。」截至5日，尚不清楚紐森是否計畫擴大購買該攝影機，用於覆蓋更多犯罪猖獗城市，甚至將攝影機安裝至全州範圍。