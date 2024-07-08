我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

Flock相機執法強 有如探員站街角

編譯陳盈霖╱綜合報導
Flock Safety攝影機鏡頭目前被許多執法單位使用。（Flock Safety）
Flock Safety攝影機鏡頭目前被許多執法單位使用。（Flock Safety）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）日前宣布首次成功利用Flock Safety攝影機（Flock Safety camera）進行逮捕，這可能會改變加州罪犯識別方式。

在5日新聞稿中，加州公路巡警局表示，該攝影鏡頭在搜索一名涉嫌在舊金山大橋上發生的一起非致命槍擊事件嫌犯時發揮作用。嫌犯車輛被Flock攝影機鏡頭捕捉到，地點位於舊金山和奧克蘭（Oaklnad）之間的金銀島（Treasure Island）附近。

在查看Flock數據後，警方迅速得到嫌犯駕駛車輛的車牌號碼。根據CHP，42歲嫌犯艾默森（Adrian Martinez Emerson）在數小時後被找到，警方並在其車內發現一把槍。

很難說若沒有這些攝影機鏡頭，該案嫌犯是否會被找到。然數百台Flock安全攝影機正安裝於奧克蘭和東灣（East Bay）高速公路上，未來可能會擴展至整個加州。

究竟什麼是Flock Safety攝影機？目前該攝影機正被許多警察部門和私人使用。儘管車牌辨識攝影機鏡頭在執法領域中並不罕見，但Flock攝影機所維護的資料庫，包括車輛顏色、品牌、型號，甚至車牌貼紙等識別標誌。這個車輛註冊資訊的資料庫可從雲端搜索，但在奧克蘭目前使用的計畫中，該資訊僅可供查詢28天，且加州承諾只有指法人員才得以進入該資料庫。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，通過先進的技術與警員部署，加州正加倍努力確保社區安全。他先前宣布購買這些攝影機，以應對奧克蘭日益嚴重的犯罪問題，目前共購買480台安裝在城市周圍和高速公路上。其他城市如北灣的聖拉斐爾（San Rafael）近期也使用這項技術。

Falock Safety創始人兼執行長雷葛利（Garrett Langley）告訴KTLA，「想像一下有一名探員站在街角，那就是這台攝影機鏡頭的工作原理。」截至5日，尚不清楚紐森是否計畫擴大購買該攝影機，用於覆蓋更多犯罪猖獗城市，甚至將攝影機安裝至全州範圍。

加州 奧克蘭 紐森

上一則

盜刷猖獗 警方建議一查二遮保安全

下一則

巴沙迪那推新建案 現代化綜合大樓緊鄰210公路

延伸閱讀

加州中部野火蔓延 逼近優勝美地 千人急撤

加州中部野火蔓延 逼近優勝美地 千人急撤
打擊銷售非法煙花 TNT助攻

打擊銷售非法煙花 TNT助攻
紐森打擊山火 自爆曾「乞求」川普協助

紐森打擊山火 自爆曾「乞求」川普協助
彭博：中國網友力挺加州州長紐森入主白宮

彭博：中國網友力挺加州州長紐森入主白宮
北加山火 紐森：布特縣進入緊急狀態

北加山火 紐森：布特縣進入緊急狀態
拜登今與賀錦麗午餐會 備受矚目

拜登今與賀錦麗午餐會 備受矚目

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇