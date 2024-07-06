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橙縣鋰電池儲能建設 居民反對

洛杉磯訊
南橙縣因Compass能源儲存公司計畫在聖市建設250兆瓦鋰電池儲能系統，並繞過地方政府直接向州政府申請批准，激起居民強烈反對。（abc7電視台）
南橙縣因Compass能源儲存公司計畫在聖市建設250兆瓦鋰電池儲能系統，並繞過地方政府直接向州政府申請批准，激起居民強烈反對。（abc7電視台）

加州橙縣聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）近日因鋰電池儲能設施建設計畫而陷入爭論 ，焦點是Compass能源儲存公司提出的250兆瓦電池儲能系統（BESS），計畫建在鞍峰教會（Saddleback Church）擁有的13英畝土地上。但是，Compass公司繞過地方政府直接向州政府申請批准，引發了關於地方自治權的熱議。

聖市市政府曾在2022年否決Compass的申請。隨後，Compass能源決定繞過市政府審批程序，直接向加州能源委員會（California Energy Commission）申請，以加快項目進展。拉古納奈吉爾市（ Laguna Niguel）市長詹寧斯（Kelly Jennings）表示，州政府此前通過的法律，限制地方政府對此類項目的控制權。她說：「不幸的是，州政府通過的法律剝奪地方控制權，這意味著我們對土地用途的決策權受到限制。」

面對這一情況，市政府官員和居民並未選擇妥協。今年4月聖市市議會通過一項臨時禁令，禁止在市內新建商業電池儲能設施，並鼓勵居民向州能源機構表達反對意見。居民對該項目表示十分擔憂，尤其在考慮到該地點的交通狀況和潛在的火災風險。

聖市居民Patricia Cabada指出，該地段只有一條進出的單行道，如果發生火災，將會造成人員傷亡。她的擔憂並非無端。今年5月，奧特梅薩（Otay Mesa）的一個電池儲能設施發生火災，燃燒數日並迫使附近居民撤離，這更加劇當地居民的反對情緒。

詹寧斯補充說，他們擔心這是火災隱患，已有多起鋰電池儲能設施起火的案例。BESS計畫建在緊鄰住宅區且有水道經過的地方，更增加居民的憂慮。居民們認為，公司應考慮將設施建在其他地點。居民強調，有許多其他地點可以建設這些設施，既不干擾人口和社區，也不影響社區美觀，還可避免潛在的危險。居民正積極動員，並計畫在必要時採取法律行動，以保護他們的社區和安全。

儘管如此，但居民仍感到沮喪。Patricia Cabada表示，「我們不是政治家就沒有發言權，這不合理。為什麼居民必須面臨潛在災難的風險才能引起重視？」

加州能源委員會表示，Compass能源解決方案有限公司已提交申請，但仍處於初步階段，因此無法置評。Compass能源公司則未回應置評請求。

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