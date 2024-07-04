耗資逾300億 降低野火風險成本驚人

加州消防局的滅火支出由納稅人負擔。（路透）

自2017年以來，加州 消防廳（Cal Fire）在撲滅和預防野火方面花費了超過300億美元，相當於每個加州居民支付750美元，反映這段時間預算 增長了72%。此外，加州為減緩全球氣候變化、降低野火風險的努力也是高成本。

紐森 在2022年表示，將花費543億元解決因氣溫上升而加劇的乾旱、極端高溫和空氣汙染等問題，雖然這些支出已因預算赤字而減少，但仍然是大額支出項目。儘管紐森承諾，這些投資最終將為加州人節省開支並降低能源帳單，但在短期內，帳單仍然在上升。

PG&E表示，防火的最佳策略之一是停電，無論是在風險天氣之前，還是當傳感器檢測到問題時。但在沒有電力的情況下，居民和企業會失去工作時間和收入，並且需要花錢更換冰箱中變質的食物。PG&E統計，由於這類停電，2013年以來用戶無電可用的時間增加120%。此外，考慮到火災風險，房主也在花費數百或數千元清除植被，或在保險公司要求下更換屋頂或升級電線。這些都是代價。

保險、電力、消防等服務至關重要，但這些成本使得已經昂貴的加州變得更難以負擔。史丹福大學教授Michael Wara說，在氣候變化和極端天氣事件引導的未來，「我們將在可負擔性、可靠性和安全性之間做出取捨 ；而這些取捨是巨大的」。