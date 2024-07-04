北加山火 紐森：布特縣進入緊急狀態

因應湯普森大火，州長紐森宣布布特縣進入緊急狀態。(截自X平台)

州長紐森 3日宣布布特縣（Butte County）進入緊急狀態 ，以支持對湯普森大火（Thompson Fire）的應對工作。該火災已燒燬4,000畝土地，並迫使數千居民撤離。根據加州 消防局實時統計，今年迄今已發生2,934起野火，燒毀面積近14萬畝，所幸無人因此死亡。

紐森指出，加州已從聯邦緊急事務管理局獲得消防管理援助補助金，以確保有足夠資源來撲滅這場快速蔓延的大火。

在北加州極端火災天氣的情況下，紐森2日在加州消防廳（Cal Fire）麥克來倫空中加油機基地（McClellan Air Tanker Base）聽取簡報，了解湯普森大火的應對情況及今年的野火季節情況。

紐森指出，州政府正在使用一切可用的工具來應對這場火災，並將繼續與我們的地方和聯邦合作夥伴密切合作，以支持受影響的社區。他說：「隨著我們進入野火季節中最具挑戰的月份，州政府比以往任何時候都更準備好使用新工具、技術和資源來保護高危社區。」

紐森簽署的緊急狀態宣言重點如下：

湯普森大火７月２日起在布特縣燃燒，至今已燒燬約4,000英畝；鑑於湯普森大火已促使數千人撤離，並繼續威脅建築物、房屋、重要基礎設施以及健康和聚集護理設施；加以白天和夜間的高溫、乾燥條件和強風加劇了火勢的強度和蔓延，對生命構成迫在眉睫的威脅，布特縣已發布極端高溫警告；紐森認為，布特縣因湯普森大火而存在對人員和財產安全的極端危險狀況。

由於紐森認為湯普森大火的規模超出了任何單一地方政府的服務、人員、設備和設施的控制，需要相互援助區域的聯合力量來適當應對；因此，紐森根據州憲法和法規，特別是《加州緊急服務法》和政府法典第8625條款賦與州長的權力，宣布布特縣進入緊急狀態。

紐森要求州政府所有機構，使用和動用州人員、設備和設施，執行任何與緊急服務辦公室和州緊急計畫方向一致的活動。所有居民也應遵守緊急官員關於此次緊急情況的指示，以保護其安全。