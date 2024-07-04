北加山火 紐森：布特縣進入緊急狀態
州長紐森3日宣布布特縣（Butte County）進入緊急狀態，以支持對湯普森大火（Thompson Fire）的應對工作。該火災已燒燬4,000畝土地，並迫使數千居民撤離。根據加州消防局實時統計，今年迄今已發生2,934起野火，燒毀面積近14萬畝，所幸無人因此死亡。
紐森指出，加州已從聯邦緊急事務管理局獲得消防管理援助補助金，以確保有足夠資源來撲滅這場快速蔓延的大火。
在北加州極端火災天氣的情況下，紐森2日在加州消防廳（Cal Fire）麥克來倫空中加油機基地（McClellan Air Tanker Base）聽取簡報，了解湯普森大火的應對情況及今年的野火季節情況。
紐森指出，州政府正在使用一切可用的工具來應對這場火災，並將繼續與我們的地方和聯邦合作夥伴密切合作，以支持受影響的社區。他說：「隨著我們進入野火季節中最具挑戰的月份，州政府比以往任何時候都更準備好使用新工具、技術和資源來保護高危社區。」
紐森簽署的緊急狀態宣言重點如下：
湯普森大火７月２日起在布特縣燃燒，至今已燒燬約4,000英畝；鑑於湯普森大火已促使數千人撤離，並繼續威脅建築物、房屋、重要基礎設施以及健康和聚集護理設施；加以白天和夜間的高溫、乾燥條件和強風加劇了火勢的強度和蔓延，對生命構成迫在眉睫的威脅，布特縣已發布極端高溫警告；紐森認為，布特縣因湯普森大火而存在對人員和財產安全的極端危險狀況。
由於紐森認為湯普森大火的規模超出了任何單一地方政府的服務、人員、設備和設施的控制，需要相互援助區域的聯合力量來適當應對；因此，紐森根據州憲法和法規，特別是《加州緊急服務法》和政府法典第8625條款賦與州長的權力，宣布布特縣進入緊急狀態。
紐森要求州政府所有機構，使用和動用州人員、設備和設施，執行任何與緊急服務辦公室和州緊急計畫方向一致的活動。所有居民也應遵守緊急官員關於此次緊急情況的指示，以保護其安全。
此外，加州國民警衛隊可在緊急服務辦公室的指揮下動員，以支持災害應對和救援工作，並與所有相關州機構及受影響地區的州和地方緊急應對人員和執法部門協調。其他如醫療機構、各項健康治療計畫均須相應協調配合。
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