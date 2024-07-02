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兩項打擊犯罪提案較勁 均交付公投

編譯林思牧／綜合報導
加州人民不分紅藍，都對零售盜竊等犯罪猖獗深感不滿 (美聯社)
加州人民不分紅藍，都對零售盜竊等犯罪猖獗深感不滿 (美聯社)

2014年加州選民公投通過的47號案，被許多人視為加州今日毒品與零售盜竊猖獗的淵藪。加州的零售業聯盟要把一項削減47號權力的提議案放上11月的選票，民主黨領導人則提出一項對抗的提議案，得票比較多的會成為法律，兩項提議案也都會加強懲罰芬太尼毒販。

零售業聯盟的提案中，即使是許多年前犯下的偷竊，也會被算進「三振出局法規」(three-strike policy)加重懲罰。但加州比較偏進步派的官員，認為這樣會造成許多人被關進監牢，他們與零售業聯盟會商，希望放寬尺度，但共和黨人與企業領導人認為加州的風氣已太敗壞，治亂世必須用重典，雙方無法達成折衷方案。該聯盟的會員包括許多超大型零售商，如沃爾瑪(Walmart)和標的百貨(Target)。

於是紐森州長與民主黨議員在上周末閉門磋商，提出另一項打擊犯罪案，與零售業聯盟提出的對抗。如果這兩項提案都放上11月的選票，得票較多的會成為法規。兩項提議的宗旨有類似之處，都將把零售盜竊(shoplifting)列為重罪(felony)，並且對芬太尼毒販加重懲罰。

民主黨的選民中，也有許多對犯罪猖獗不滿。加州人促進社區安全聯盟(Californians for Safer Communities Coalition)4月18日為打擊犯罪在南加州庫富爾市(Culver City)所做的集會，發出強烈的訴求。

要把提案放上11月的選票，呈件截止日是3日(周三)，因此州議會正快馬加鞭設法投票通過民主黨的這項提案，好讓州長能馬上簽署。共和黨州議員痛斥紐森與民主黨州議員，指出民主黨的「摻水」提案是用來混淆選民，想把零售業聯盟提出的較嚴格提案打敗，實際上仍是對罪犯的放縱。

當年由民主黨進步派提出的47號案，2014年由60%選民投票通過，主因是當時監獄囚犯太多，牢房已不夠用。該案的宗旨是要把罪行較輕的人放出，也不要把犯下小罪的人關進去。47號案把某些盜竊罪與毒品持有罪，從重罪改為輕罪(misdemeanor)，反47號案的人認為那就是加州如今犯罪猖獗的起源，他們希望把47號案整個廢除，但紐森和民主黨議員不同意。

加州 民主黨 零售業

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