屋主槍殺入侵小熊 免負刑責

故意殺死生物，屬犯罪行為，但若熊闖入住家並構成生命威脅時，加州人有權自我防衛。(取自.pexels)

一名男子於5月27日在位於太浩湖盆地的自家以步槍射殺了一隻70到85磅重的小熊；該事件引發野生動物倡導者的一陣譁然，他們發起Change.org請願活動、收集近3,000名連署者要求對該事件進行全面獨立的調查。

加州 野生動物管理局的管理員已調查該事件，並確定未有違反任何野生動物法規。5月31日地方檢察官辦公室也啟動調查，根據官方說明，檢察官辦公室審查來自野生動物管理局的報告和所收集的證據，以獨立判斷是否涉有任何刑事法規。

此外，調查人員也調查嫌疑人當時的911報警電話、槍擊 事件後屋主及一位鄰居的採訪紀錄，與含有小熊彈孔和現場的照片。

根據檢察官皮爾森(Vern Pierson)辦公室發布的新聞稿，小熊是透過未緊閉的後門闖入房屋，並移動到屋主寵物 狗所在的廚房；屋主告訴管理員這隻熊「咆哮並攻擊」他的狗。屋主試圖以大聲喊叫和揮舞雙臂來嚇退小熊，在之後才拿出步槍射擊。他表示熊幾乎壓在寵物狗上，因此他開了兩槍並擊中小熊；熊逃出房子後跑到後院的樹上，但又跌下地，屋主出於對牠痛苦的擔憂，再次開槍並射殺了小熊。

根據報告，屋主立即報警通知當局，報警錄音顯示這名男子在通話過程中「非常緊張且氣喘吁吁」；一名現場的野生動物管理員也指出，屋主看起來「非常沮喪和震驚」，管理員也採訪了社區的一位居民，該居民看到了小熊闖入男子的房屋，鄰居試圖敲打鍋碗瓢盆來嚇阻小熊，但效果甚微。

根據州法律，若一個人「惡意和故意殘害、毀損、折磨或傷害一個生物，或惡意和故意殺死一個生物」即屬犯罪行為，但加州人民在生物對其構成生命威脅時有權自我防衛。

根據艾爾度拉多地方檢察官辦公室新聞稿，該居民是「出於對自己和財產安全的考量」擊殺小熊，且開槍的彈藥危及附近居民安全的可能性不高，故這名男子並未違反任何法律，不會面臨刑事指控。

Bear League對檢察官的調查結果並不滿意，該組織的執行主任布萊恩特(Ann Bryant)表示非常失望，同時也不感到意外。

這起事件並非該屋主第一次遇到熊闖入其住宅；在2021年9月，該屋主稱一隻母熊和三隻小熊曾三次闖入他的住房，依檢察官辦公室發布的照片顯示，這群熊偷走他的食物，並毀壞了廚房及客廳。