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加州維修權法 7月1日上路

編譯廖宜怡／綜合報導
加州電子產品維修權法案7月1日起生效。（取自Pexels）
加州電子產品維修權法案7月1日起生效。（取自Pexels）

加州人不要再丟掉故障的iPhone了！從7月1日起，加州民眾將可輕鬆獲得修理電子產品所需的工具和服務，不再是只能丟棄壞的、另買新的。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，根據SB 244法案的規定，從7月1日起，電子和電器產品製造商必須提供維修產品所需的零件、工具和服務說明書給產品所有人和獨立維修店，以協助修復故障的產品。這項法案是由加州參議員艾格曼（Susan Eggman）提出，CALPIRG、Californians Against Waste和iFixit支持。

又稱「加州維修權法」（California’s Right to Repair Act）的SB 244法案規定，消費者和獨立維修店有權獲得維修電子產品所需的工具、零件和資訊，讓消費者可以容易維修其產品。艾格曼說：「只要缺少一樣零件，維修產品就會變得十分困難、不安全和不可靠。」

iPhone製造商蘋果最初反對這項立法，但在科羅拉多州、明尼蘇達州和紐約州通過了類似法律後，蘋果於去年8月改變態度表示支持。

維修權法案涵蓋哪些電子產品？

SB 244法案涵蓋的產品包括電子設備和電器，如桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、手機和各種家用電器。零售價從50元到99.99元的產品享有三年維修權（從製造日期開始算起），零售價為100元或以上的產品則享有七年維修權。這些產品必須是在2021年7月1日後製造、在加州銷售或使用的產品。維修權與製造商提供的保固期無關。

哪些產品不受這項法律約束？

這項法律不涵蓋農業、林業、工業和建築業使用的設備。維修電動遊戲機和包括火災警報器的警報系統則有所限制。

製造商的權利有哪些?

「加州維修權法」賦予製造商不透露商業機密、不提供智慧財產權和原始碼（source code）的權利。製造商無須提供可能解除產品所有者防盜措施的工具、零件或資訊。製造商也無須對因為修理、檢查或改裝造成的產品損壞負責。

違反這項法律會受到什麼處罰？

違反這項法律者將受到民事處分，以及每日最高5000元的罰款。

加州 iPhone 紐約州

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