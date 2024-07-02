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治癒加州╱老父母為兒分居 精神病患家人陷困境

記者趙健╱洛杉磯市報導
政府援助計畫通常針對遊民，申請者必須有過一定時間的無家可歸經歷；示意圖。（取自Pixabay）
政府援助計畫通常針對遊民，申請者必須有過一定時間的無家可歸經歷；示意圖。（取自Pixabay）

在2020年發表的一項研究中，國家精神健康院（NIMH）首席研究員Deborah Padgett博士指出，無家可歸或不穩定的住房會導致精神疾病患者病情惡化、住院可能性上升，同時加劇與暴力風險有關的症狀。

華人長者R先生和太太，至今仍在為他們已過中年的兒子尋找安身之所而奔波。他們嘗試過租公寓、置換房屋、購買移動屋等各種方式，都以失敗告終——兒子不是被房東趕走，就是被鄰居舉報。R先生解釋，「當一個人成天待在家裡，不開車、不出門，行為看上去有些異常，鄰居就會害怕或覺得自己的人生安全受到威脅。接著，警察和訴訟就會找上門。」

除了承受這份委屈，在這當中產生的救護車、酒店住宿、律師費等等開支，以及每天持續耗費的精力，也讓夫婦精疲力盡。

夫婦倆最近一次的嘗試是，購買了一間位於長者社區的移動屋。然而，兒子在這裡居住未滿一年，就接到了來自社區管理員的通知，「社區允許有家人陪伴的精神疾病患者居住，但必須每年提供相關的治療文件」，這一要求對多年來一直拒絕就醫的兒子來說，是不可能完成的任務。

因為兒子不願與自己同住，年過七旬的R先生只能選擇與太太分居，獨自搬進移動屋，讓兒子和太太住在家中。但這並非長久之計，在此之前，他們已經收到過鄰居投訴，這次兒子搬回家，未來會發生什麼又是未知。

每天晚上，R先生的太太都會祈禱，「感謝上帝讓我們平安地度過了一天」。

現行住房援助 為何行不通？

國家精神疾病聯盟（National Alliance on Mental Illness，簡稱NAMI）在其官網上提出倡議：「不應僅僅依賴家庭為精神疾病患者提供住房」，並強調住房穩定對精神疾病康復至關重要，他們有權獲得永久、適合以及可負擔的住房選擇。

現行的多個聯邦或州級住房計畫，正致力於為患有精神疾病的人提供住房支持，其中之一是由聯邦住房與都市發展部(HUD)針對殘障人士實施的「Section 811 Supportive Housing for Persons with Disabilities」租金補助支持:申請者須滿足低收要求，家庭收入不超過該地區的收入中位數的50％，且至少有一名成年家庭成員患有如身體或發展性殘疾，或慢性精神疾病。

此外，包括加州在內的多個州，設置了「Medicaid Home and Community-Based Services」（HCBS）豁免條款，符合資格的申請者可以獲得住房相關費用的援助，如租金和水電費，同時也能享受必要的精神健康服務。

其他相關社會項目還包括：「Shelter-Plus Care」計畫和低收入家庭租金補助(Section 8 Housing Choice Voucher，又稱第八款房租補貼)，為符合條件的遊民或住房不穩定的人群提供租金支持。

名額有限 等候名單 遙遙無期

但問題在於，這些政府計畫的等候名單遙遙無期。躁鬱症患者鄒先生表示，他身邊從未有過成功申請到這些援助的人。由於名額有限，申請通道通常常年關閉，一旦重新開放，也會立即滿員，他對這些資源從不抱任何希望。

此外，政府援助計畫通常針對遊民，申請者必須有過一定時間無家可歸的經歷。

而且，這些資源幾乎都需要申請人配合，例如接受精神健康評估、定期治療等，但對於那些不承認自身病情或拒絕就醫的患者來說，這類要求很難滿足。

「這些項目我都了解過，但它們都不是為我們設計的」，經過幾十年的努力，R先生認為，兒子的出路只有兩條：惡化到一定程度後被送入精神醫院，或者成為遊民。然而，對於華人移民父母來說，把孩子趕出家門是非常殘酷的選擇。

不過，極少數人似乎已經找到了出路。在橙縣園林市（Garden Grove），John Henry Center多年來為精神疾病患者提供特殊住房，這裡最早由患者家屬集資建成。但該中心只接收患有精神分裂症（Schizophrenic ）的住客，因為這類患者對他人構成威脅的可能性較低。此外，每月數千美元的入住費用，對許多家庭而言是難以負擔的。

R先生提到，在華人社區中，一些人開始計畫買地建房，打造私人家庭社區，為患有精神疾病的家庭成員提供安全熟悉的生活環境。

另外還有一種選擇，是專為精神疾病患者提供膳宿的照護機構，但這些地方通常要求獲得對住客的監護權，以確保他們按時服藥，便於管理。可是，一些患者因拒絕就醫，沒有醫療記錄，家人很難獲得對患者的監護權。

R先生說，「即使到現在，我還是會在半夜驚醒，渾身冷汗，自問怎麼還沒找到答案。」

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