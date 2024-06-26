大選辯論前 紐森州情咨文挨諷暗助拜登

紐森25日發表州情咨文，反駁共和黨對加州的指控。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）25日發表州情咨文。他在演講中將川普版本的共和黨 與二戰前法西斯主義的崛起做比較，並稱民主黨的理想是「右翼有毒民粹主義的解藥」。

美聯社（Associated Press）報導，與數十年來的傳統不同，紐森25日發表州情咨文的方式是預先錄製，再上傳到他的社群平台上。在演講中，紐森沒有指名道姓，但他引述了川普一些最具煽動性的言論，來與二戰前「法西斯主義在整個歐洲散播仇恨和破壞」進行比較。

紐森說：「他們稱移民毒化美國人的血液，並進行大規模驅逐、拘禁移民的行動。這就是1939年傳播的毀滅性語言。」

川普去年在愛阿華州一場競選造勢活動中稱「移民毒化我們國家的血液」，但事後辯稱他不知道希特勒曾說過類似的話。

由於共和黨一再將加州視為民主黨治理不善的例子，不斷強調加州龐大的預算赤字、高稅率、大量遊民人口、犯罪激增等問題，美聯社表示，身為拜登頭號代理人之一，紐森大部分的州情咨文內容都在反駁共和黨這些說法。

紐森指出，加州目前的暴力犯罪率只有1992年高峰期的約一半。他說：「這是因為我們非常重視公共安全，將其視為一個需要解決的問題，而不是只會在有線電視新聞中耍嘴皮子挑釁。無可否認，加州的確是美國盜竊犯罪重罪門檻最高的州之一，但我們會採取更多措施，加大打擊職業盜竊集團的力度。」

在遊民問題方面，紐森表示，在他的管理下，州政府進行了更積極的舉措，提供了數十億元制定包括提供1萬5300個住房單位、為超過7萬1000人提供住所等解決方案。

紐森還誇讚加州的經濟，稱如果加州是一個獨立國家，就會是世界第五大經濟體，而且自2019年以來，加州增加了6萬3000名百萬富翁。他也對提高速食業雇員最低時薪的法律做出辯護。

紐森說：「如果加州像共和黨所說是個失敗的州，那麼，為何在全球市值最高的七家企業中，有四家的總部在這裡？」他指的是蘋果、輝達Nvidia、谷歌母公司Alphabet和臉書。他還說：「世界上最優秀的人才都住在加州，因為他們在這裡可以擺脫服從和傳統的束縛，盡情從事發明，讓世界變得更美好，這才是真正的自由。」

在紐森發表州情咨文約一小時後，共和黨人在州議會大廈外進行反駁，稱紐森「防禦性太強」，而且「精神錯亂」。

加州共和黨領導人加拉格（James Gallagher）說：「對我而言，當大多數加州人都在為生活苦苦掙扎時，坐在這裡談創業投資，無非是對現況『視而不見』，不能真正解決加州人面臨的問題。」