加州府會達預算協議 多項被削減或延期

加州州長紐森（左）和議會22日達成預算協議。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）和議會於22日達成預算 協議，哪些項目成為贏家、哪些項目成為輸家，已一目了然。

CalMatters報導，為填補468億元的預算赤字，許多項目不是被削減經費，就是被延期實施。紐森和議會領導人表示，他們的努力鞏固了加州龐大的社會安全網。

這場預算爭奪戰中的主要贏家是：

一、地方遊民整治計畫：這項計畫獲得了第六輪的10億元資金。聖地牙哥市長葛洛利亞（Todd Gloria）表示，這筆資金將使各城市得以增加住房數量、擴大街道宣導工作、建設更多臨時和永久性住房選擇。他說：「未來兩年，預計各城市將獲得約2億5000萬元經費，用來清理遊民聚集地。」

二、兒童照護計畫：為了讓兒童照護中心在2028年前能新增20萬個獲補助名額，預算案恢復每年提供經費給1萬1000個新名額。兒童照護提供者聯盟（Child Care Providers United）對這項舉措表示讚許，稱「照護者無法用愛支付我們提供給孩子們的照護費用。」

三、中產階級獎學金計畫：為中、低收入階級大學生提供一次性的2億8900萬元奬學金加碼，使獎學金總額提高到9億2600萬元。但是，根據紐森的建議，從2025到2026學年度起，獎學金總額將逐年減少1億1000萬元，直至總金額減至每年1億元為止。

四、公立大學計畫：加大（UC）和州大（CSU）將在2024到2025學年度分別獲得1億元至1億6000萬元的額外基礎資金。不過，在接下來兩年內，資金將會有所刪減或延後提供，但到2027到2028學年將恢復現狀。

預算案主要輸家是：

一、可負擔住房計畫：包括從各種可負擔住房項目中削減共11億元經費，對緩解加州住房短缺的工作造成打擊。

二、醫療護理從業人員：除了各項醫療護理勞動力發展計畫將被刪減共7億4600萬元資金之外，原定6月1日生效的最低時薪提高為25元的計畫，也將至少延後到10月才會實施。

三、加州助學金計畫：將加州助學金總額提高到2億4500萬元的計畫已被取消。

四、氣候變遷因應計畫：兩年前批准的540億元氣候變遷因應計畫被削減90億元資金。