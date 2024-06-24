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加州稅負重 酒類30多年來卻偏低

編譯胡立宗／綜合報導
加州高稅率獨缺啤酒與蒸餾酒，圖為無酒精啤酒。（路透）
加州高稅率獨缺啤酒與蒸餾酒，圖為無酒精啤酒。（路透）

加州雖然給人高稅的印象，但先前的研究指出，那是針對富人的所得稅與所有人的燃料稅。而華府智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）的近期報告顯示，經過分析比較，加州對啤酒、葡萄酒與蒸餾酒的州稅事實上不高、甚至偏低。

加州對啤酒課徵的貨物稅，在華府與50州裡只排在第30名；蒸餾酒的貨物稅排名更是第40。發酵的啤酒與紅白酒自1991年以來就一直是每加侖20分；二次發酵的香檳、氣泡酒現為每加侖30分；威士忌、伏特加等蒸餾酒每加侖3.30元。

稅務基金會的貨物稅專家Adam Hoffer半開玩笑地說，「加州看來算是酒精友善州」。雖然比不上懷俄明州的幾乎不收，但也不像燃料的貨物稅那樣永遠是全美第一。

啤酒部分，懷俄明州每加侖2分，其次的密蘇里、威斯康辛州6分。田納西州的每加侖1.29元最高，然後是阿拉斯加州的1.07元。不過，州稅只占啤酒售價的一小部分，聯邦與地方稅更高，Adam Hoffer說，啤酒最貴的「成本」是稅金、多半占40%，比勞力與原料加起來還高。

蒸餾酒最低的一樣有懷俄明州，再加上新罕布夏。華盛頓州每加侖36.55元，奧勒岡州居次、22.85元。基金會報告指出，懷俄明、新罕布夏兩州等於不收蒸餾酒的貨物稅，因為蒸餾酒只能透過州政府賣，利潤高低完全州府說了算。

雖然基金會不能確定加州稅制對發酵酒與蒸餾酒友善的原因，但Cal Matters曾經報導過，蒸餾酒商對政治的「貢獻」良多，因此才能保持低稅率30多年。

不過，華府「啤酒研究院」（Beer Institute）的執行長Brian Crawford說，低稅率才能帶動銷售，加州先前的減稅確實促使釀造商與進口商願意長期投資規劃，諸如更新設備、聘僱人手、加強研發。

阿拉斯加州 懷俄明州 華府

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