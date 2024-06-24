職缺2年內減42% 加州跌幅全美第2

加州職缺兩年內下降42%。圖為許多人在就業博覽會中找工作。（NBC電視台畫面）

橙縣紀事報報導，專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據最新3月分50個州和華府特區職缺數據與2022年3月進行比較，發現自聯準會 兩年前開始升息以來，加州 職缺跌了42%，跌幅全美第二。

他分析原因，認為聯準會在兩年前的3月開始對抗高通膨，利用成本更高的利率冷卻過熱的經濟。他用2018-19年疫情 前的數據，視為「正常」招募模式標準來衡量目前情況。

2024年3月，加州職缺數量位居全美第二達73萬4000個，占美國總數830萬的9%，德州以80萬7000排名第一，佛州以54萬3000職缺排名第三，其次是紐約州53萬2000，伊利諾州38萬5000。

事實上，自聯準會採取行動以來，各州職缺都減少，加州自2022年3月以來，兩年內職缺減少42%，減幅排名第二。減幅最大的是肯塔基州，職缺下降43%，第三名是亞利桑納州，其次是賓州、田納西州。科羅拉多州職缺跌幅最小為8%，堪薩斯州跌幅11%，新澤西12%、奧克拉荷馬州14%，伊利諾州16%。

蘭斯納表示，兩年前職缺激增，因全國各地雇主都忙著補充因疫情業務限制而縮減的員工編制，一些雇主在2021-22年招募熱潮中增加太多員工，如今正重新調整勞動力，以適應2024年相對緩和的經濟。

這些變化使得2024年初加州的就業機會，看起來有點像2018-19疫情前的情況。加州3月的職缺比2018-19年平均低4%，在各州中排名第六，全國範圍內同時期職缺增加16％。夏威夷降幅較大為10%，亞利桑納州下降5%。43個州職缺數量比2018-19年增加，其中南卡羅萊納州增加50%，德州和馬里蘭州增加39%，佛羅里達州增加28%。