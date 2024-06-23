加州橋梁安全嗎？6.2%被評不良

加州公路多，路橋也多，部分州際公路橋樑被列為「不良」。（美聯社 )

還記得這樁重大斷橋事件嗎？3月26日凌晨，一艘985呎的貨櫃船撞上了巴爾的摩基伊大橋（Francis Scott Key Bridge），導致這座長1.6哩的橋在不到40秒內部分坍塌。基伊大橋的倒塌事故，引起各界對全美橋梁安全的關注。

沙加緬度蜂報報導，聯邦公路管理局（ Federal Highway Administration）維護著一個包含各州橋梁評級的公共數據庫，該數據庫考量了橋梁結構的多個部分，包括橋面、上部結構、下部結構和涵洞，並將橋梁的狀況分配了三種等級：良好（good）、中等（fair）和不良（poor）。根據2023年的數據，基伊大橋被評為「中等」組，全美約49%的橋梁屬於此類；44%被評為「良好」，近7%被評為「不良」。

根據2023年6月數據，加州 有2萬5818座橋梁，47.7%被評為「中等」狀態，約6.2%被評為「不良」狀態。根據美國道路和交通建設協會（American Road and Transportation Builders Association，ARTBA）的分析，加州去年有1,591座被列為「結構性缺陷（structurally deficient）橋梁， 這一數字較2019年的1,797座下降。該協會指出，這意味著其中一個主要結構元素處於不良或更差的狀態。ARTBA並已識別出加州有1,781座橋梁需要維修，估計花費約630萬元。

根據聯邦公路管理局的數據，加州橋梁被評為「不良」狀況的所在縣市，主要集中在灣區、中部山谷和南加州地區。例如，州府所在的沙加緬度縣（Sacramento County）734座橋梁中，有29座被評為不良狀況；史坦斯勞縣（Stanislaus County）380座橋梁中，約15%被認為狀況不良；聖荷昆縣（San Joaquin County）643座橋梁中，有十分之一狀況不良；麥塞德縣（ Merced County）則有48座橋梁被評為不良狀況，該縣共有527座橋梁。