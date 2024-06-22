疫期罷工 護士工會判賠626萬

護士工會被裁定支付社區醫院罰款逾600萬元。（工會提供）

因2020年疫情 大流行期間護士罷工 引發的一場勞資糾紛官司，護士工會近日被裁定需支付河濱社區醫院（Riverside Community Hospital）逾600萬元罰款；護士工會表示，要推翻這一裁決。

據當地媒體報導，第三方仲裁員 於5月31日裁定當地護士工會SEIU Local 121RN，須向河濱社區醫院支付罰款626萬元。2020年6月疫情爆發後，新冠病毒感染者暴增，該社區醫院護士抱怨人手和安全設備短缺，因而舉行了為期10天罷工。當時醫院不得不緊急聘用額外護理人員。

據悉，這是仲裁員於2023年5月所做決定的第二部分，當時裁定，代表南加州9000名護士和醫療工作者的SEIU Local 121RN工會，在罷工前未遵循合同中規定的正當程序。院方還辯稱，護士們表達了對個人防護設備的擔憂，但罷工理由並不在合同規定範圍內。

醫院首席執行官布拉瑞卡姆（Jackie Van Blaricum）強調，工會發起罷工時對社區表現出了「魯莽的漠視」。

然而，護士工會執行董事門德斯（Rosanna Mendez）堅持工會並未違反與醫院的合同，並計畫採取一切可用措施推翻該仲裁決定。她表示，工會早在2019年5月與醫院就人手短缺問題進行討論，並達成一項用工協議，該協議持續到2020年5月。且工會曾在2020年5月協議到期前就試圖延長協議，但醫院拒絕延長談判的嘗試，隨後工會很快發出罷工通知。她還為護士們在罷工期間呼籲院方提供更多個人防護設備予以辯護。

根據工會2020年的文件顯示，河濱社區醫院多名護士描述了疫情期間醫院內的混亂情況。有些護士表示，他們長達八個小時無法休息，另一些護士則說，他們有時需要連續五到七個小時陪伴病人，導致數十名增加的病人無人照顧。此外，一位護士提到，由於缺乏安全措施，許多同事感染了新冠病毒，並有兩人病逝。

門德斯進一步強調，「在全球疫情期間，護士們每天都在經歷創傷。期望護士們不關心增加更多個人防護設備是不可能的！」