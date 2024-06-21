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加州合格反稅收公投 高院選前撤銷提案不尋常

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州最高法院20日採取罕見行動，撤銷了今年11月選舉一項反稅收提案。（美聯社）
加州最高法院20日採取罕見行動，撤銷了今年11月選舉一項反稅收提案。（美聯社）

加州最高法院20日採取罕見行動，將一項反稅收提案從11月公投選票中撤銷，理由是這項提案將影響加州憲法根本、顛覆政府運作方式。

美聯社（Associated Press）報導，加州超過100萬選民簽署了一份請願書，希望在今年11月選舉中對一項提案進行公投。這項提案要求加州議會通過的任何增稅措施，都必須先獲得選民批准，同時要求所有地方增稅措施，都必須獲得至少三分之二選民批准，才能實施。最大的影響是，這項提案可能追溯撤銷自2022年1月1日以來所批准的大部分增稅措施，包括即將於7日1日生效的槍枝彈藥稅。

這項提案對未來可能造成的影響，引起了加州州長紐森（Gavin Newsom）和議會領導人的高度關注。他們採取了不尋常的行動，要求加州最高法院在選民有機會做出決定之前，先將此提案從選票中刪除。

美聯社指出，加州選民跳過州長和議會在選舉中投票「修正」（amend）加州憲法是常見的事。例如，選民「修正」過加州憲法以保障墮胎權、禁止同性婚姻，如果立法議員未能按時通過預算，還可扣除他們的薪水。

然而，最高法院意識到了憲法「修正」（amendment）和「修改」（revision）之間的區別，選民可以透過投票方式「修正」憲法，但不能「修改」憲法。

在本案中，法院裁定這項反稅收提案是一項「修改」，因為它將剝奪立法機關增稅的權力，會「從根本上重塑加州政府各個層面的財政基礎」。法院表示，若想將這些規定加入憲法，唯一的方法是由議會和選民共同批准召開新制憲會議來進行。

在最高法院公布裁決後，紐森拒絕接受媒體採訪，但發表了一份聲明，稱他支持提案程序，但強調程序「並不允許進行非法修憲」。

加州共和黨人20日也立即針對此事對紐森做出批評，認為紐森成功阻止了這項提案，將使加州物價變得更高。

加州共和黨主席派特森（Jessica Millan Patterson）說：「加州民主黨熱衷於透過新稅來支付其荒唐政策，不斷花掉加州納稅人辛苦賺來的錢。現在，紐森可以更容易從納稅人手中拿走更多的錢。」

美聯社指出，在選舉前夕撤銷提案的情況很少見，但在加州並非史無前例。1999年，法院撤銷了一項削減加州議員薪資、並取消議員畫定選區界線權力的提案，理由是該提案包含了太多議題。

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