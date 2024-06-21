加州府場所禁辦槍展 聯邦上訴法院一面倒支持

西部交叉路槍展網站首頁。 (crossroadsgunshows.com)

聯邦上訴法院日前以一面倒的方式判決，維持加州 對州有產業上禁止展示槍枝的禁令，州政府高階領導人對判決深感欣慰。

在南加州的橙縣 的縣博覽會場(OC Fair)，從1996年起就有槍枝秀(gun shows)，其中最大的是西部交叉路槍展(Crossroads of the West Gun Show)。2022年代表爾灣的民主黨籍州參議員Dave Min提出法案，禁止在州政府擁有的產業上舉辦槍枝秀，包括州政府擁有的博覽會場，那項法案過關後經紐森簽署生效。

去年10月一名聯邦法官阻止禁令實施，他認為加州政府不准在博覽會場買賣一般槍店可以合法販售的槍枝，違犯了售槍者的權利，也可能違犯了買槍者的權利。因為這位法官的判決，西部交叉路槍展在兩年銷聲匿跡後，今年1月又回到橙縣博覽會場舉辦槍枝秀。

上訴法院是由三名法官組成的判決團，11日該團以3對0的票數推翻那位法官的判決，維持州府產業上禁止辦槍展的法規。禁令主筆Dave Min指出，對於關心槍枝安全的人士而言，今天的判決是一大勝利。Dave Min正在競逐加州第47國會選區的眾議員席位，如果他在11月的選舉中勝出，在政途上又會邁進一大步。

支持擁槍權益的加州長槍與手槍協會(California Rifle and Pistol Association)隨後指出，將對11日的判決再提上訴。協會原本上訴的理由是，禁止在州府產業上售槍，違犯了憲法第一修正案，也就是自由表達的權利。

判決團三名法官之一的克里夫頓法官(Judge Richard Clifton)，是小布希 總統(President George W. Bush)指派的，共和黨人通常支持擁槍權利，但克里夫頓也支持禁止在州政府產業上辦槍展。他在長達25頁的判決書中指出，槍枝銷售是「非表達行為」(non-expressive conduct)，因此不受憲法第一修正案的保護。

西部交叉路槍展和經營管理橙縣博覽會場的OC Fair & Event Center，因為禁令不能在賣槍上賺錢，自然是反對禁令。今年1月的槍展規模較小，西部交叉路槍展的營業額是22萬6250元。從2016年到2021年，西部交叉路槍展給OC Fair & Event Center一共260萬元的場地費。從1996年到2021年的25年間，槍枝秀一共從槍展上得到700萬元。