限制學生在校用手機 紐森點頭

加州州長紐森希望限制學生在學校使用智慧型手機，指出社群媒體可能導致心理健康風險。（(圖取自加州州長臉書）)

加州州長紐森 18日宣布，期望限制學生在學校上課期間使用智慧型手機，指出社群媒體 可能導致心理健康風險。

美聯社報導，華府政治新聞媒體「Politico」首先報導，美國公衛局長穆爾迪(Vivek Murthy)呼籲國會要求在社交媒體平台標上警告標誌與其對年輕人的影響。紐森指出，計畫在2019年簽署一項法律基礎之下，更進一步規範，其法律授權學區 限制或禁止學生在學校使用手機、或必須在學校教職員監督下，方可使用手機。

紐森聲明表示，正如公衛局長強調重點，社交媒體正在傷害年輕人的心理健康，並期待與立法機關合作，限制在上學期間使用智慧型手機，當兒童與青少年在校期間，應專注在學習、而非螢幕。

紐森辦公室並未提供更多提案細節，但是，「加州學校委員會協會」(California School Boards Association)表示，任何有關學生使用智慧型手機的規定，都應由學區決定、而非州府。發言人佛林特(Tony Flint)指出，州府支持立法，授權學校領袖在地方層級做出政策決定，反應社區關心與支持學生的必要條件。

紐森宣布期望限制學生在校使用手機，正值全國範圍有關如何解決社交媒體與手機使用影響的爭論之際，尤其是對年輕學子的影響。在佛羅里達州，共和黨州長德桑提斯(Gov. Ron DeSantis)今年初簽署全國針對兒童使用社群媒體最嚴格的禁令之一。紐約州立法機關本月稍早也通過一項法案，允許家長禁止孩子取得經由演算法推薦的社群媒體貼文。

在加州，一項針對社群媒體平台上癮兒童進行罰款的提案，近幾年未能成功成為法律。但是，代表柏克萊的民主黨州參議員斯金納(Nancy Skinner)提出法案，將禁止線上平台向未成年人提供令人上癮的內容，法案已於5月在參議院通過，並訂於下月舉行聽證會。

洛杉磯聯合學區校董會18日投票決定，制定政策禁止學生在校期間使用手機，但有部分情況例外。代表洛杉磯部分地區的州參議員斯特恩(Henry Stern)今年提出法案，擴大學區限制學生在校使用社群媒體的權利，他認為，單單由老師、學校或家長解決這個問題，過於困難，有時政府必須介入並制定更大規範。