快餐業員工最低時薪 兩黨歧異大

加州商業與工業聯盟遭質疑，使用不實數據說明業界慘況。 (cibia.org)

加州 商業與工業聯盟CABIA(California Business and Industrial Alliance)日前在今日美國(USA Today)買下一整頁篇幅，指責從加州州長紐森 去年9月簽署快餐頁員工20元最低時薪法案以來，加州快餐業已裁掉將近1萬名員工。該法在共和黨與民主黨之間出現極度的分歧，雅虎 財經新聞(Yahoo Finance News)12日刊出一篇報導，駁斥CABIA用假資訊欺瞞社會大眾。

CABIA的廣告中又指出，快餐業者必勝客披薩(Pizza Hut)、肉桂捲(Cinnabon)等的加州加盟店，在20元最低時薪生效後，已經採用裁員或漲價來應付，紐森讓這些連鎖快餐加盟業者成為政治犧牲品，把員工最低時薪從16元漲到20元。

該廣告指出，今年1月加州快餐與其他有限服務食堂的從業員有72萬6600人，比去年9月紐森簽署時的73萬6170人少掉1.3%，也就是從9月到1月少了9570人。

雅虎財經新聞的報導則指出，加州今年4月的快餐業員工，人數比去年4月多出將近7000人。雅虎的記者認為保守派的媒體，都在肆意攻訐加州民主黨的經濟政策。雅虎認為這些媒體引用的數據，都是胡說八道(baloney)。

雅虎引用總部在新港灘(Newport Beach)的「煙燻辣椒墨西哥燒烤店」(Chipotle Mexican Grill)最近的財報數據：上年度食材與飲料成本為29億元，占營業額的29.5%，雖然金額多於2022年的26億元，但比2022年的30.1%要少。去年員工成本占24.7%，少於2022年的25.5%。不過紐森簽署是在去年9月，新法上路是在今年4月，雅虎的2023年與2022年比較似乎不著邊際。

總部在卡爾斯巴德(Carlsbad)的魯比歐(Rubio's)海岸燒烤店，6月3日宣布要把加州134家分店中的48家關閉。魯比歐指明關店的原因是在加州做生意的成本因新法而更高。但雅虎的報導則聲稱，魯比歐最大的開銷是負債(debt)，到2020年的時候債務已高達7230萬元，以致魯比歐聲請破產保護，如今員工薪資上漲，包袱勢必愈發沉重，因此用關店減少開支。

加州有超過50萬州民是快餐業的從業員，對這些人的家庭而言，加薪當然有助收入。反對20元最低時薪的人士則指出，過去到快餐店打工是學生的臨時賺錢方式，錢少又勞累的工作，可以讓他們發憤向學，將來做高等高薪的工作。如今在快餐店做根本不需要教育的簡單工作，一年卻可賺4萬1600元，那等於是告訴年輕人：你一輩子就在快餐店打工就行了，何必要辛苦的去上進？