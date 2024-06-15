黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI
美國著名私立研究型大學加州理工學院（California Institute of Technology）14日舉行第130屆畢業典禮，邀請到全球人工智能指標企業輝達公司（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳擔任主講人。今年加州理工學院畢業生中，有十人來自台灣，是近年最多，黃仁勳更特地與他們見面及交流。
台灣學生們表示，今年對他們而言更是特別的一年，因為今年的加州理工學院畢業生中有十人來自台灣，這是近年來人數最多的一次，更邀請到台裔名人黃仁勳。這十位畢業生橫跨多個領域，包括物理、化學、材料、電機、資訊工程、醫學工程和經濟學等；其中已有三人獲得大學教授職位，一名更將於2025年任職為加州理工學院教授。值得一提的是，該位獲獎人也獲得了全校唯一的最佳博士論文獎，成績斐然。
在畢業典禮前，黃仁勳更特地與台灣畢業生們私下會面。談話過程中，他時而用流利的台語與大家交流，關心學生們在校期間是否能吃到家鄉美食，以及返台的頻率等。
學生們也抓住機會向黃仁勳請教。在被問及AI時代最重要的技能是什麼時，黃仁勳表示，「提出好問題」是關鍵技能。他強調，未來科技時代，問出好的問題將成為重要能力，因為隨著AI技術的發展，每個人將擁有多個AI助理，提出好的問題將成為關鍵。這個見解讓在場的台灣學生受益良多。黃仁勳還表示，AI技術將在各個領域中發揮重要作用，並鼓勵畢業生積極投入AI的研究與應用。
加州理工學院畢業典禮吸引許多對黃仁勳感興趣的民眾及畢業生家長前來參與盛會。畢業典禮於上午10時準時開始，現場座無虛席，氣氛熱烈。畢業生們在進場時，驚喜發現黃仁勳竟然也在隊伍中，不少人興奮地跟拍到底。黃仁勳的演講近1小時，演講過程中，許多民眾更是拿出手機、自備腳架和攝影機等進行拍攝與錄影。
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