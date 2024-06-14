禁向家長洩學生性取向 州參議會通過

加州參議會通過法案，禁止學校通知家長其子女改變性別認同。（美聯社）

加州 參議會13日通過一項爭議性法案，禁止學區 強迫教師通知家長其子女在學校要求使用不同性別代名詞。

13日獲批准的法案接下來將呈交眾議會審核，需要獲得各委員會的通過，才能提交給州長紐森（Gavin Newsom）簽署。

美聯社（Associated Press）報導，這項被批准的法案規定，在未經學生同意的情況下，加州學區不得自行通過或執行政策，要求學校教職員向他人透露學生的性別認同 或性取向。這項法案的目的在保護學生，避免他們的安全在無法接受其性別認同的家庭中受到威脅。

凱伊（Kai）是一名跨性別男子，他最近剛從沙加緬度附近羅克林聯合學區（Rocklin Unified School District）的高中畢業，他在出櫃前曾因自殺未遂接受過治療。凱伊上個月在一場記者會上表示，他向一位教師吐露了他的秘密，稱這位教師「對所有學生表現出奉獻精神和同理心」。

凱伊說：「擁有一個值得信賴的成年人可傾吐心事，對於確保酷兒（queer）的孩子能保有求生意志非常重要。如果你是一個關心未成年人的人，你就會頒布這項法律來保護他們的福祉和生命。」

加州參議員13日在通過這項法案之前，經過了一個多小時情緒激昂的辯論。民主黨多元性別群體（LGBTQ+）議員談到他們過去遲遲難以向父母坦白自己的性別認同，或非自願遭他人公開的經歷，認為學生應該能夠用自己想要的方式出櫃；但共和黨議員表示，州政府不應該規定學區是否可以執行所謂的家長通知政策（parental notification policy），學校本來就有義務對家長保持透明。

去年8月，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對奇諾谷聯合學區（Chino Valley Unified School District）制定的家長通知政策提起訴訟，稱這項政策歧視「非常規性別」（gender-nonconforming）學生。

除了在加州，這項議題在美國其他州也引發了辯論，許多州都試圖禁止提供跨性別醫療服務、禁止跨性別者參加女子運動競賽、要求學校向家長公開其子女的跨性別和非二元性別認同；一些州則提供措辭廣泛的法案，要求學校告知家長其子女出現的任何情緒或健康上的改變。