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南加氣溫升高 今夏野火恐更多更大

洛杉磯訊
氣溫增高，研究顯示今年野火發生愈發頻繁。（消防局提供）
氣溫增高，研究顯示今年野火發生愈發頻繁。（消防局提供）

據KTLA電視台報導，隨著南加州天氣轉暖，野火風險隨之增加；今年夏季對消防員來說可能非常忙碌。官員提醒公眾，今年的火災季節可能「比上一年開始得更快」。不過，官員也表示，由於多種因素同時在增加和減少火災風險，準確的預測並不容易。

根據報導，早在5月初，氣象專家預計夏季初期的火災風險較低，因為加州在冬春季節迎來了大量降雨和降雪。儘管對炎熱夏季和西南季風延遲或減弱的預測，但人們仍對夏季後期可能會火災頻發有所擔憂。

最新的一項研究顯示，加州野火趨勢正變得愈發頻繁，且規模更大。據Climate Central的報告發現，火災天氣日，即氣溫、濕度和風力等條件有利於野火蔓延的日子，在加州平均發生機會增多，尤其是在部分地區。

「我們真的在談論那些為野火生長提供理想條件的日子。」Climate Central的高級研究員特魯多（(Kaitlyn Trudeau）告訴媒體。她表示，氣溫、濕度和風力條件「這三個因素共同作用，就造成非常危險的氣象條件。」

特魯多表示，隨著氣溫上升，暖空氣可以容納更多水分，因此大氣「變得更加渴望從植物和土壤中吸收更多的水分，使它們更容易燃燒。」她還指出，這種變暖歸因於氣候變化。

儘管如此，還有許多其它變量在起作用，如對火災的抑制，當地植被變化，以及伐木和建設等。特魯多強調，「我們的分析絕對不應被視為對加州火災風險或火災天氣風險的全面終極解釋，因為還有很多其它變量。」

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