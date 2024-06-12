六月節是國訂假日 民間人士、團體號召加州應放有薪假

六月節的代表旗幟。（維基百科）

2021年拜登 簽署一項新法，把6月19日訂為聯邦假日，所有聯邦機構的員工放一天有薪假。加州 雖然從2023年也慶祝「六月節」(Juneteenth)，並准許不願上班的州府員工請一天個人假(personal day)，但這不是有薪假日。如今一位佛爾森市(Folsom)市民認為這種做法太荒謬，他和一批同道正在敦促縣市政府給員工一天有薪假，最終期盼讓州政府也全面放假。

美國內戰在1861年4月開始，林肯總統在1963年簽署解放宣言(Emancipation Proclamation)，但邦聯所占領的地方黑奴並沒有被解放，而且他們大多不知道那項宣言。1865年4月9日內戰結束，林肯隨即在15日那天遭刺殺身亡。

當時德州 是邦聯的一部分，北軍的戈登格蘭哲將軍(Gen. Gordon Granger)在那年6月19日到達德州的蓋文斯頓(Galveston)，告訴德州人內戰已經結束，奴隸制度正式告終。從那時起德州的非裔就已經一直在慶祝六月節，到1980年成為德州的一個正式州定假日(official holiday)。

佛爾森非洲裔市民哈里斯(Michael Harris)指出，六月節並不只是一個黑人的節日，它現在是聯邦假日，但加州卻把它當成「半選擇性」(quasi-optional)，這實在沒道理。哈里斯和一群志同道合的人，現在是六月節慶祝基金會加州分會(Juneteenth Observance Foundation-California)的會員，他們要把這一天變成州政府員工的有薪假日。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)的資訊，全國50個州中有47個以某種方式慶祝六月節。包括內華達、俄勒岡、華盛頓在內的28個州，州政府員工放一天有薪假。加州州政府不給員工一天有薪假，但洛杉磯、聖荷西、聖地牙哥、舊金山、戴維斯等市的政府，給員工一天有薪假。

6月初宇洛縣(Yolo County)的縣治伍德蘭市(Woodland)正式宣告，今年將首度把六月節當成官方節日，市府員工放假一天。哈里斯盼望會有更多的城市加入這個行列，最終讓加州州政府也放員工一天有薪假。