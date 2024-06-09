遇到熊如何自保 專家教學

近年加州黑熊攻擊人類的事故有所增加。（取自加州漁獵廳官網）

加州 漁獵廳（Department of Fish and Wildlife）官員本周證實，去年11月有一名71歲的婦人在塞拉縣（Sierra County）家中遭到黑熊攻擊死亡，凸顯出遇上這些野生動物潛在的危險。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）表示，黑熊是加州唯一的熊種，近年來由於數量不斷增加，與人類相遇的機會也隨之增加。儘管黑熊通常會避免與人類正面衝突，但鑑於人熊衝突事件與日俱增，若能了解如何應對這類情況，無論是在家中、後院或外出運動時，都能降低受到傷害的可能性。

黑熊闖入家中該怎麼辦？

在室內或狹小的空間對付黑熊必須非常小心。人們最好先退到一個安全的地方，給熊一條可以逃走的路線，不要把牠逼到牆角，因為這會讓牠變得更具攻擊性。

注意不要堵住出口路線，熊通常會自己找到出口離開。打開出口時最好是慢慢往後退，不要讓熊覺得被困住。萬一熊遲遲不離開，請撥打911尋求協助。

發現黑熊在後院怎麼辦？

千萬不要試圖接近牠或給牠食物。民眾可以在安全距離製造巨大的噪音，例如敲打鍋碗瓢盆來嚇跑牠。一般來說，如果熊在院子裡找不到食物，牠最終會離開。

民眾也應妥善管理食物、垃圾和可回收物品，以避免將熊吸引過來。在熊活躍的季節，最好移除院子的餵鳥器，因為鳥食會吸引熊。在放寵物 出去到院子之前，務必先檢查院子裡有沒有熊。如果在戶外餵食寵物，應立即收拾牠們吃剩的食物和餐具。放在院子裡的烤肉爐在使用過後要徹底清潔，並妥善存放，以免散發食物的味道。

在戶外遇到熊怎麼辦？

官員建議，在熊看到自己之前，民眾最好悄悄走開；如果熊已經注意到您，千萬不要立即逃跑，或做出突然的動作，最好保持冷靜慢慢後退，在和熊之間騰出更多空間，熊最後就會走開。此外，前往野外最好結伴同行，同時要攜帶防熊噴霧，並要了解如何使用，以防萬一。

如果熊接近、跟隨或攻擊我該怎麼辦？

要保持冷靜並採取防禦行動，可製造大聲響、舉起或揮動手臂和外套，讓自己整體體積看起來更大，並拿出防熊噴霧。如果有同行之人，一定要團結起來。萬一熊發動攻擊，請使用您所有可用的物體來保護自己。