Google彙整這些字 各州常搞錯

50個州最常搞混的字。（Google Trends提供）

有些字的英文正確拼法與意思，就算是美國人也不見得分的清。例如應該是「canceled」還是「cancelled」，或者是「color」還是「colour」？也有可能是「aesthetic」該怎麼拼，或是「field」到底是「i」在前還是「e」在前。

Google 彙整了過去一年各州最常拼錯的字，結果還有點意外：九個州最常拼錯超過11個字母 的長字，例如愛達荷州就對「strawberries」有點難以理解，夏威夷人最常拼錯的是「Philippines」。

威斯康辛與維吉尼亞有點難以理解四個字母的字，前者最常搜尋的是「ally」，後者是「said」。德州與阿肯色的偏好則有點類似，前者是「physique」，後者是「exercise」。

部分州最常搞錯其他州的名字，馬里蘭是「Pennsylvania」，內布拉斯加則是「California」，猶他州換成「Mississippi」。賓州人則容易拼錯「mountain」，加州人則是「pretty」，密西西比人不太確定「nervous」怎麼拼。

北卡與亞利桑納都不太確定「colonel」的拼法，新罕布夏州最常搞錯的是「tortured」，但KTLA電視台說，不知道是因為泰勒絲的新專輯「The Tortured Poets Department」還是另有隱情。

除了美式與英式英文的「canceled」還是「cancelled」，或者是「color」還是「colour」，Google也常被要求比對「capital」與「capitol」。簡單地說，華府 是美國的首都（capital），美國國會 （U.S. Capitol ）則位於華府。