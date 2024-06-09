我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

Google彙整這些字 各州常搞錯

編譯胡立宗／綜合報導
50個州最常搞混的字。（Google Trends提供）
50個州最常搞混的字。（Google Trends提供）

有些字的英文正確拼法與意思，就算是美國人也不見得分的清。例如應該是「canceled」還是「cancelled」，或者是「color」還是「colour」？也有可能是「aesthetic」該怎麼拼，或是「field」到底是「i」在前還是「e」在前。

Google彙整了過去一年各州最常拼錯的字，結果還有點意外：九個州最常拼錯超過11個字母的長字，例如愛達荷州就對「strawberries」有點難以理解，夏威夷人最常拼錯的是「Philippines」。

威斯康辛與維吉尼亞有點難以理解四個字母的字，前者最常搜尋的是「ally」，後者是「said」。德州與阿肯色的偏好則有點類似，前者是「physique」，後者是「exercise」。

部分州最常搞錯其他州的名字，馬里蘭是「Pennsylvania」，內布拉斯加則是「California」，猶他州換成「Mississippi」。賓州人則容易拼錯「mountain」，加州人則是「pretty」，密西西比人不太確定「nervous」怎麼拼。

北卡與亞利桑納都不太確定「colonel」的拼法，新罕布夏州最常搞錯的是「tortured」，但KTLA電視台說，不知道是因為泰勒絲的新專輯「The Tortured Poets Department」還是另有隱情。

除了美式與英式英文的「canceled」還是「cancelled」，或者是「color」還是「colour」，Google也常被要求比對「capital」與「capitol」。簡單地說，華府是美國的首都（capital），美國國會 （U.S. Capitol ）則位於華府。

字母 華府 Google

上一則

蒙市急難準備講習會 教你地震保命自救

下一則

2024十款新車 不到2.5萬元

延伸閱讀

輝達、Google資金加持 AI獨角獸公司短短一年內翻倍

輝達、Google資金加持 AI獨角獸公司短短一年內翻倍
CNBC：谷歌雲端部門將裁員 至少100人丟飯碗

CNBC：谷歌雲端部門將裁員 至少100人丟飯碗
Google傳將砍雲端部門近百人 發言人回應了

Google傳將砍雲端部門近百人 發言人回應了
與微軟較勁 Google承諾20億美元投資馬來西亞

與微軟較勁 Google承諾20億美元投資馬來西亞
三星掰了？傳Google Pixel 10晶片將轉單台積電

三星掰了？傳Google Pixel 10晶片將轉單台積電
傳Google擬攜手鴻海 於印度生產Pixel智慧手機

傳Google擬攜手鴻海 於印度生產Pixel智慧手機

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親