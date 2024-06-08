詐騙盛行 華裔社區成重災區 年長者損失大

聯邦調查局舊金山特別事務處負責人Robert Tripp。（記者楊青/攝影）

波及全美的各種欺詐甚囂塵上，60歲及以上年長者海嘯式受創，加州首當其衝。聯邦調查局（FBI）年長者欺詐調查專案組表示，華裔社區近年成為各種騙案重災區，尤其是華裔年長者，無論是上當人數，還是損失金額，均位全國前茅；語言障礙、獨居以及羞愧心理，更導致可能高達三分之二的受害者不報案，無形中讓詐騙者更加有恃無恐，受害華人 哀鴻遍野。

少數族裔媒體中心（EMS）6日與FBI、舊金山 警局、舊金山殘障與高齡服務局、舊金山地方檢察官辦公室、老年人自助組織老化研究所聯合舉行簡報會，全方位討論及剖析華裔年長者受騙狀況與原因。

舊金山華埠3900萬元詐騙受害者代表律師Jaynry Mak。（記者楊青/攝影）

2023年4月，舊金山華人社區發生3900萬元龐氏騙案，一對父子檔華人被控上百項欺詐，受害者超過100人。受害人代表律師Jaynry Mak表示，實際受害者比公布的數字大得多，但很多受害人因害怕報復，不敢舉報。

她表示，該騙局橫跨2013年到2020年，是東灣一對華人父子以投資 為名設計的龐氏騙局。其中一對受害人夫婦，就是騙子30多年的老朋友。騙子以15%的投資回報率為誘餌，受害人每次投資，都如約獲得利息回報，逐漸對騙子產生信任。最後騙子以詐欺重貸方式，讓受害人以房子作為抵押重貸套現，騙取200萬元。受害者傾家蕩產，欲哭無淚。

聯邦調查局舊金山特別事務處負責人Robert Tripp表示，FBI近年的調查數據顯示，全美針對60歲及以上年長者的詐騙呈海嘯式上升，受害人平均損失超過3萬3000元。很多年長者因為被騙，失去生活獨立性，或生活品質下降、健康狀況不佳。他表示，加州是全國老年人受騙重災區，舊金山華人社區又是加州年長者受騙重災區，投資、公司、感情和財產詐騙等層出不窮，受害人數不勝數。

Trip特別指出，近年的詐騙案，已形成訓練有素的大規模有組織詐騙。騙徒都經過嚴格培訓，有技術上的支持，且是全職工作，並有腳本和操作程序，還對邏輯和心理有精深研究，因此受害人被騙，並非個案。Trip認為，受害者不應感到羞恥，而拒絕將經歷公開。犯罪集團正是希望利用受害人羞恥和保密心理，以便一次又一次擴大欺騙圈；「如果受害人不報案，執法部門無法採取措施」。

Trip表示，對於完全不講英文的華人受害者，聯邦調查局可提供中文翻譯，受害人請多加利用。

舊金山警察局特殊受害人組督察Tony Flores。（記者楊青/攝影）

舊金山警察局特殊受害人組督察Tony Flores，在舊金山警局服務42年，處理過各種金融詐騙。他表示，華人社區一些騙子，正是利用同胞講相同語言來博取信任。騙子一般都不是單獨作戰，他們通常有二到五人團隊，以巧合的相遇為開始，然後一幫人圍著受害人將其說昏頭，最後利用受害者對身體健康或家庭財富的保護心理行騙。例如華人社區的金光黨騙案，多年來持續有人上當受騙。

老年人自助組織執行官Anni Chung。（記者楊青/攝影）

長者自助組織執行官Anni Chung說，華人社區很多老年人不敢將受騙遭遇公布於眾，主要是感到羞恥。據不完全統計，三分之二的亞太裔騙案受害者沒有報警。Chung表示，現在最讓人擔心的是，隨著人工智能廣泛應用，詐騙手段變化多端，年長者對詐騙更是難以應對，需要家人、朋友、社區守望相助，防患於未然。