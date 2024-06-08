我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

詐騙盛行 華裔社區成重災區 年長者損失大

記者楊青／洛杉磯報導
聯邦調查局舊金山特別事務處負責人Robert Tripp。（記者楊青/攝影）
聯邦調查局舊金山特別事務處負責人Robert Tripp。（記者楊青/攝影）

波及全美的各種欺詐甚囂塵上，60歲及以上年長者海嘯式受創，加州首當其衝。聯邦調查局（FBI）年長者欺詐調查專案組表示，華裔社區近年成為各種騙案重災區，尤其是華裔年長者，無論是上當人數，還是損失金額，均位全國前茅；語言障礙、獨居以及羞愧心理，更導致可能高達三分之二的受害者不報案，無形中讓詐騙者更加有恃無恐，受害華人哀鴻遍野。

少數族裔媒體中心（EMS）6日與FBI、舊金山警局、舊金山殘障與高齡服務局、舊金山地方檢察官辦公室、老年人自助組織老化研究所聯合舉行簡報會，全方位討論及剖析華裔年長者受騙狀況與原因。

舊金山華埠3900萬元詐騙受害者代表律師Jaynry Mak。（記者楊青/攝影）
舊金山華埠3900萬元詐騙受害者代表律師Jaynry Mak。（記者楊青/攝影）

2023年4月，舊金山華人社區發生3900萬元龐氏騙案，一對父子檔華人被控上百項欺詐，受害者超過100人。受害人代表律師Jaynry Mak表示，實際受害者比公布的數字大得多，但很多受害人因害怕報復，不敢舉報。

她表示，該騙局橫跨2013年到2020年，是東灣一對華人父子以投資為名設計的龐氏騙局。其中一對受害人夫婦，就是騙子30多年的老朋友。騙子以15%的投資回報率為誘餌，受害人每次投資，都如約獲得利息回報，逐漸對騙子產生信任。最後騙子以詐欺重貸方式，讓受害人以房子作為抵押重貸套現，騙取200萬元。受害者傾家蕩產，欲哭無淚。

聯邦調查局舊金山特別事務處負責人Robert Tripp表示，FBI近年的調查數據顯示，全美針對60歲及以上年長者的詐騙呈海嘯式上升，受害人平均損失超過3萬3000元。很多年長者因為被騙，失去生活獨立性，或生活品質下降、健康狀況不佳。他表示，加州是全國老年人受騙重災區，舊金山華人社區又是加州年長者受騙重災區，投資、公司、感情和財產詐騙等層出不窮，受害人數不勝數。

Trip特別指出，近年的詐騙案，已形成訓練有素的大規模有組織詐騙。騙徒都經過嚴格培訓，有技術上的支持，且是全職工作，並有腳本和操作程序，還對邏輯和心理有精深研究，因此受害人被騙，並非個案。Trip認為，受害者不應感到羞恥，而拒絕將經歷公開。犯罪集團正是希望利用受害人羞恥和保密心理，以便一次又一次擴大欺騙圈；「如果受害人不報案，執法部門無法採取措施」。

Trip表示，對於完全不講英文的華人受害者，聯邦調查局可提供中文翻譯，受害人請多加利用。

舊金山警察局特殊受害人組督察Tony Flores。（記者楊青/攝影）
舊金山警察局特殊受害人組督察Tony Flores。（記者楊青/攝影）

舊金山警察局特殊受害人組督察Tony Flores，在舊金山警局服務42年，處理過各種金融詐騙。他表示，華人社區一些騙子，正是利用同胞講相同語言來博取信任。騙子一般都不是單獨作戰，他們通常有二到五人團隊，以巧合的相遇為開始，然後一幫人圍著受害人將其說昏頭，最後利用受害者對身體健康或家庭財富的保護心理行騙。例如華人社區的金光黨騙案，多年來持續有人上當受騙。

老年人自助組織執行官Anni Chung。（記者楊青/攝影）
老年人自助組織執行官Anni Chung。（記者楊青/攝影）

長者自助組織執行官Anni Chung說，華人社區很多老年人不敢將受騙遭遇公布於眾，主要是感到羞恥。據不完全統計，三分之二的亞太裔騙案受害者沒有報警。Chung表示，現在最讓人擔心的是，隨著人工智能廣泛應用，詐騙手段變化多端，年長者對詐騙更是難以應對，需要家人、朋友、社區守望相助，防患於未然。

高齡研究所預防虐待老年人項目負責人Ali Chiu。（記者楊青/攝影）
高齡研究所預防虐待老年人項目負責人Ali Chiu。（記者楊青/攝影）

華人 舊金山 投資

上一則

屢闖民宅覓食 「奧利奧」黑熊落網

下一則

紀錄片「The Bridge」 探索亞裔美國夢、對抗歧視經歷

延伸閱讀

100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機

100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機
今夏首波熱浪襲加州、德州 各地熱破紀錄 波及3000萬人

今夏首波熱浪襲加州、德州 各地熱破紀錄 波及3000萬人
金山動物園迎來大熊貓 動保組織阻止「沒準備好接受這份榮譽」

金山動物園迎來大熊貓 動保組織阻止「沒準備好接受這份榮譽」
震撼 加州確認首起黑熊殺人啃屍案

震撼 加州確認首起黑熊殺人啃屍案
17名中國移民工人被欠薪 華人進步會幫助討回

17名中國移民工人被欠薪 華人進步會幫助討回
新售中、重型車 每6輛1台零排放 早兩年達標

新售中、重型車 每6輛1台零排放 早兩年達標

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法