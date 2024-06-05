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投保加州全保 欠國稅局大筆稅金

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州每年有數十萬投保「加州全保」的納稅人必須退還多收的保費補貼金。（取自臉書）
加州每年有數十萬投保「加州全保」的納稅人必須退還多收的保費補貼金。（取自臉書）

每個報稅季節，數十萬名加州人都會多出一筆意想不到的債務：欠國稅局數百元、甚至數千元稅金，理由是他們接受的健康保險補貼超出了允許的額度。

被討債是很痛苦的。根據最新統計數據，2021年加州41萬5000個家庭總共欠國稅局近6億9000萬元的健保補貼相關費用，每人或每個家庭平均欠1662元。大多數欠稅者來自低收入家庭。

CalMatters表示，這項償還規定與聯邦「平價醫療法」（Affordable Care Act）以及聯邦鼓勵的州級健康保險計畫有關。「加州全保」（Covered California）根據收入為符合條件的人提供慷慨的保費補貼。但如果人們低估了他們來年的收入，或者撫養人數減少但沒有更正，可能會在不知不覺中接受過多的補貼。因此，在人們報稅時，聯邦政府會拿回「多給」的補貼，他們稱這一程序為「核對調整」（reconciliation）。

然而，在「加州全保」推出十年後，許多加州人在報稅時對要補稅的情況依然感到震驚。

免費為低收入居民報稅的韓國城青少年與社區中心（Koreatown Youth and Community Center）社區經濟發展服務助理主任卡西拉斯（Audrey Casillas）說：「人們覺得自已遵守了一切規定獲得了保險，卻在沒有做錯任何事的情況下遇上麻煩。」

根據國稅局數據，在2021年報稅年度被國稅局追討超額補貼的家庭中，約有一半家庭的收入低於5萬元。

保險經紀人赫南德茲（Alex Hernandez）表示，大部分納稅人可以透過儘快向「加州全保」報告收入和扶養人數的變動，來避免這種稅金追討。如此一來，「加州全保」就會調整個人或家庭的保費補貼金額，避免納稅人在報稅時遇到令人不快的補稅意外。

赫南德茲說：「一些自己登記投保的會員認為，應該要按照他們去年的收入決定補貼金額。但情況並非都是如此。」他解釋，人們應該根據自己目前的狀況來計算收入。

「加州全保」發言人狄倫（Jagdip Dhillon）表示，「加州全保」每年都會寄出通知給會員，提醒會員在加入或續保前通報任何改變，例如收入和家庭人數。他說：「這份通知提醒消費者必須確保其資訊的準確性，同時說明了如果資訊不準確會產生哪些稅務影響。」

加州 報稅 保險

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