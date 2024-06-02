大索爾私人土地 將設餐廳旅館

大索爾景致優美，億萬富翁決定開放大索爾私人土地，重新開發成為餐廳與旅館。(圖取自大索爾商會官網)

就在HBO電視劇「大小謊言」(Big Little Lies)介紹大索爾(Big Sur)美麗風光的七年之後，這個遭受風暴襲擊的地區，將有好消息：遊客可能很快可在附近留宿過夜。

靠近洛磯溪大橋(Rocky Creek Bridge)附近一塊2.5英畝廢棄土地，可能再次成為全方位服務餐廳與旅館，並完成公共洗手間。目前，加州 海岸委員會與土地擁有人帕斯特(Patrice Pastor)，已針對土地使用達成協議。

「聖荷西水星報」報導，根據協議條款內容，帕斯特可能重新開發先前的「Rocky Point」餐廳地點，其自1947年一直經營至2020年，他在2021年以800萬元購入這家餐廳。目前整修計畫是建造擁有166個座位餐廳加上14個房間的旅館。

「大索爾商會」(Big Sur Chamber of Commerce)會長加菲爾(Kirk Gafill)表示，目前「Rocky Point」地塊上有幾個建築物，包括出租單位，不確定再開發提案是否涉及整修或拆除。無論哪種情況，帕斯特計畫將促進大眾享受大索爾風光。

加菲爾指出，大索爾海岸的大部分公共服務，皆由私營商業提供，因此，任何私人商業關閉，對遊客服務都將大幅減少。

儘管在過渡時期，公眾進入Rocky Point步道與觀景點並未受到嚴重阻礙，但帕斯特同意解鎖這家已不存在餐廳的大門，並移除任何「禁止侵入」(no trespassing)標誌、改以公眾可拜訪的標誌取代。「水星報」報導，他也同意建造一間洗手間，改善現有步道，並確保駕駛人在開往距離南舊金山2個半小時車程的1號公路，可將車子安全停靠。

海岸委員會將於6月14日會議，投票 決定是否正式通過協議。

帕斯特是摩洛哥人，2015年以來，已在鄰近富裕城鎮卡美爾(Carmel-by-the-Sea)購入超過十多處地產。

然而，億萬富翁土地所有人並非進入灣區 南邊海灘的唯一障礙，過去兩個冬季的風暴，對大索爾與周圍地區1號公路造成嚴重破壞。2023年1月，附近地區發生一次巨大土石流滑坡、淹沒1號公路的兩哩路段、迫使遊客須繞道才能抵達卡美爾。