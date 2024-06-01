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遲繳牌照費 最高可罰280元

編譯胡立宗／綜合報導
加州的客製車牌，但是欠繳登記費可是會被罰款。（取自車管局網站）
加州的客製車牌，但是欠繳登記費可是會被罰款。（取自車管局網站）

加州車輛法規（Vehicle Code）第4000條規定，除非已在加州車管局DMV）登記且按時繳交牌照費者，不得行駛、移動或停靠於道路（highway），而加州規定的highway大到高速公路，小到家附近的巷子。

遲繳牌照費會怎樣？沙加緬度蜂報指出，對於遲繳，車管局沒有寬限期，最高可罰280元，還不包括附加費與法院裁判費。但是Shouse California Law Group指出，收到罰單後如果及時補繳，罰款通常是可以取消的。

為何罰款會設這麼高？因為車管局在到期前60天就會寄發書面通知，要求繳納等計費，因此如果超過60天還未繳，就會被當成故意忽略，因此除了注意通知單，最好也要查一下車籍紀錄，最好把正確日期記下來。

除了罰款之外，車管局還會視欠繳日期長短加收滯納金，而且是DMV與加州公路巡警（CHP）都收，最少10元、最多100元。不過CHP表示，因為Assembly Bill 256於 2024年7月1日生效、且效期直到2030年1月1日，這段期間內除非牌照過期兩個月以上，都不能以車牌過期為唯一的開罰標準。

不過，要是車輛因為其他違規而被攔下，牌照過期就會一併論處，就算兩個月還沒滿也一樣。至於車牌過期而停在路邊的車輛，執法人員並不能直接拖走或「穿靴子」（上車輪鎖），必須先聯絡上車主，並告知未在加州登記。

加州 車管局 DMV

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