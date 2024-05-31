買電動車再等等 2.5萬元新款將上市

Stellantis即將在美國推出2萬5000元的電動Jeep。（美聯社）

吉普（Jeep）製造商泰蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）強調，電動車 市場勝出的唯一關鍵是價格是否合宜，因此2萬5000元的電動吉普很快就會出現在美國市場。

塔瓦雷斯表示，這個價位是為了吸引中等收入的消費者，可負擔的電動車就是2萬歐元或2萬5000美元的價位，就像2萬3300歐元的五門車雪鐵龍（Citroen）e-C3 SUV ，美國市場也將會出現2萬5000美元上下的電動吉普。

塔瓦雷斯強調，因為Stellantis是跨國集團，因此會利用同樣的技術提供價格合理的電動車，而整場投資 人會談中，他都在強調合理價位對電動車的重要性。

Stellantis在歐洲已經推出電動車Jeep Avenger，價格在3萬5000歐元或3萬7900元，美國第一款電動吉普Wagoneer S預計將在2024年稍晚推出，價格推測可能在8萬元。

要推出2萬5000元的吉普車款，Stellantis也得非常努力壓低成本，畢竟電動車的成本比燃料車高上40%，如果不加控制，電動車將超出中等收入的負擔範圍，而且市場越小、價格就會越高。