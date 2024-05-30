紐森擬簡化審查 保險公司最快7/1可調漲
加州州長紐森提供有關通過加快州府批准保險公司調整費率的細節內容，期以增強加州保險市場。
保險公司若提出費率改變，加州保險廳必須審查所有保費調整。保險業者表示，審核時間緩慢，是許多保險公司限制在加州業務的主要原因，例如，無法開立新保單或需一次放棄數千個客戶。這種情況也促使政策制定者做出困難選擇：讓更多選民失去保險；或是進行改革，將允許保險公司更快提高費率。
「舊金山紀事報」報導，紐森本月稍早記者會中表示，通過加快州政府批准保險公司調漲費率，是解決保險市場危機的「短期步驟」，要求穩定加州房屋保險市場，必須採取行動。
加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)28日聲明指出，加快州府批准保險公司調漲費率的提案，被稱為「拖車法案」(trailer bill)，即在很少或沒有公眾參與的情況下通過重大立法。因為其將附屬於今年夏天投票表決的州府預算，將有助「因應目前的急迫性」。
自去年9月以來，萊拉致力保險業改革、意即「永續保險策略」(Sustainable Insurance Strategy)，承諾改革將於2024年12月完成。但紐森批准法案，可能允許加快保險費率申請改變，最早於7月1日生效。州長發言人表示，法案或獲得通過，「幾乎肯定」會比永續保險策略改革實施的速度更快。
根據1988年通過第103號法案，保險廳必須在實施保險公司費率改變要求之前進行審查。審批過程原本應在60天內完成。但由於部門延誤、保險公司提交不完整資料，或是消費者團體的干預，通常需要更長時間，可能對費率上漲構成挑戰。在部分情況下，申請費率調漲，可能需要一年以上時間才可獲准。
新提案要求保險廳「在管理許可情況加快審查速度」，創立一個資料核對工具。還將在最初60天期限之後提供最多兩次30天延期，以提出可接受的費率變化。若保險公司拒絕保險部門提出費率，或消費者權益團體反對，保險公司將被允許與保險部門「以不同條款」進行協商。
萊拉聲明表示，提案增強保險廳讓所有參與保險費率改變申請的各個層面、承擔責任的能力，包括保險公司與干預機構。保險廳將持續徹底審查提交的每一份保險費率改變申請，確保符合法規，並根據第103號法案內容，確保消費者受到保護。
「美國財產傷亡保險協會」州府關係副總裁瑞特爾(Denni Ritter)認為，簡化費率審查流程，將確保費率充分反映風險與消費者索賠，有助於增加消費者獲得保險機會，也是監管系統現代化並修復加州保險市場的關鍵。
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