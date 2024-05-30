紐森擬簡化審查 保險公司最快7/1可調漲

自去年9月以來，加州保險局長萊拉(如圖)致力保險業改革。州長紐森通過加快州府批准保險公司調漲費率，期以穩定加州房屋保險市場。(取自加州保險局臉書)

加州 州長紐森 提供有關通過加快州府批准保險 公司調整費率的細節內容，期以增強加州保險市場。

保險公司若提出費率改變，加州保險廳必須審查所有保費調整。保險業者表示，審核時間緩慢，是許多保險公司限制在加州業務的主要原因，例如，無法開立新保單或需一次放棄數千個客戶。這種情況也促使政策制定者做出困難選擇：讓更多選民失去保險；或是進行改革，將允許保險公司更快提高費率。

「舊金山紀事報」報導，紐森本月稍早記者會中表示，通過加快州政府批准保險公司調漲費率，是解決保險市場危機的「短期步驟」，要求穩定加州房屋保險市場，必須採取行動。

加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)28日聲明指出，加快州府批准保險公司調漲費率的提案，被稱為「拖車法案」(trailer bill)，即在很少或沒有公眾參與的情況下通過重大立法。因為其將附屬於今年夏天投票表決的州府預算，將有助「因應目前的急迫性」。

自去年9月以來，萊拉致力保險業改革、意即「永續保險策略」(Sustainable Insurance Strategy)，承諾改革將於2024年12月完成。但紐森批准法案，可能允許加快保險費率申請改變，最早於7月1日生效。州長發言人表示，法案或獲得通過，「幾乎肯定」會比永續保險策略改革實施的速度更快。

根據1988年通過第103號法案，保險廳必須在實施保險公司費率改變要求之前進行審查。審批過程原本應在60天內完成。但由於部門延誤、保險公司提交不完整資料，或是消費者團體的干預，通常需要更長時間，可能對費率上漲構成挑戰。在部分情況下，申請費率調漲，可能需要一年以上時間才可獲准。

新提案要求保險廳「在管理許可情況加快審查速度」，創立一個資料核對工具。還將在最初60天期限之後提供最多兩次30天延期，以提出可接受的費率變化。若保險公司拒絕保險部門提出費率，或消費者權益團體反對，保險公司將被允許與保險部門「以不同條款」進行協商。

萊拉聲明表示，提案增強保險廳讓所有參與保險費率改變申請的各個層面、承擔責任的能力，包括保險公司與干預機構。保險廳將持續徹底審查提交的每一份保險費率改變申請，確保符合法規，並根據第103號法案內容，確保消費者受到保護。

「美國財產傷亡保險協會」州府關係副總裁瑞特爾(Denni Ritter)認為，簡化費率審查流程，將確保費率充分反映風險與消費者索賠，有助於增加消費者獲得保險機會，也是監管系統現代化並修復加州保險市場的關鍵。