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4月房價創史上新高 估夏季還會漲

編譯廖宜怡／綜合報導
專家預測，加州房價短期內還會繼續創新高。（電視新聞截圖）
專家預測，加州房價短期內還會繼續創新高。（電視新聞截圖）

房地產經紀網站Zillow的數據顯示，加州房價於今年4月創下有史以來最高紀錄，扭轉了兩年前因為房屋貸款利率上升造成的下跌趨勢。加州目前普通房屋的平均估價為78萬6000元，高於2022年7月創下的前最高紀錄78萬5000元，而美國普通房屋的平均估價也在4月創下歷史新高35萬9000元。

而根據另一個房地產經紀網站Redfin的數據，加州4月房屋實際成交價中位數也打破了紀錄，為85萬3000元，高於兩年前的83萬8000元。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，Redfin的數字高於Zillow的估價，可能是因為他們所售房屋的品質或面積略高於普通房屋。

Zillow資深經濟學家迪方凱（Orphe Divounguy）表示，房價上漲的原因和平常一樣，就是沒有足夠的房屋供每個買家購買。

Redfin的數據顯示，加州4月有8萬3000筆待售屋，高於一年前，但仍比2019年4月的待售屋總數13萬1000筆少36%。

紀事報指出，加州房價到夏季可能進一步攀升，因為此時通常是許多人想搬家的時候。不過，迪方凱表示，全美房價上漲趨勢可能會從明年開始逐漸放緩，因為一些潛在賣家屆時可能變得較能忍受支付較高的價錢購買新住處，他們釋出的房屋庫存量可能使房價略為下降，但這將取決於有多少屋主決定賣屋。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）人口統計學家強生（Hans Johnson）也表示，隨著住房成本愈來愈高，部分居民最終可能放棄在加州買屋，搬到外州。

一些例子顯示，一旦房價超過許多買家願意支付的價錢，住房成本便會放緩或下降。強生指出，舊金山目前房價仍低於上一個高點，過去一年來略有下滑；聖他克拉拉縣目前房價也低於2022年高點，儘管它過去一年靠著矽谷的財富讓房價有所回升。

專家表示，雖然人們不斷離開加州前往佛羅里達州或德州，但仍有許多人想在加州購屋，只要這是事實，而且房屋供應量沒有明顯增加，4月就不會是加州房價最後一次創新紀錄。

房地產經紀公司Compass首席房地產策略師麥克拉格林（Mark McLaughlin）說：「民眾負擔能力絕對是一大問題，但我認為，房地產市場不會因此做出任何妥協。」

加州 房價 房地產

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