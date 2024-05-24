紐森重返辦公室政策惹議 面臨審計長審查

加州州長紐森要求州府員工6月17日返回辦公室的政策，面臨州議會審計抵制。（路透）

CalMatters報導，在聯合立法審計委員會一致投票通過後，加州 審計長辦公室將對州長紐森 備受爭議的「重返辦公室（Return to Office，RTO）」政策進行審查。

紐森於4月時發布命令，要求州政府部門及相關機構制定一項包括強制在辦公室工作日的混合遠程工作政策，並訂6月17日生效。依據初步規畫，6月17日起，所有州政府員工每周都須至少在辦公室工作二天。

提出這項審計提案的是州眾議員胡佛（Josh Hoover），根據胡佛辦公室說法，審計將研究「取消州政府員工遠程工作權限的決策背後的理由、時機、合法性和成本」。

胡佛在聲明中說，「強迫州政府員工重返辦公室的決定既有害又適得其反」，並感謝同事們支持他的審計提案，以進一步研究允許州政府與民營部門保持競爭力的遠程工作政策的有效性。他更敦促州長，在審計結果公布之前重新考慮RTO命令。

胡佛辦公室指出，財政緊張的州政府如果繼續允許員工遠程工作，可能會節省大量開支。州政府每年的租金 花費超過6億美元，用於維持2000多個私人擁有的辦公室租約，並管理59個自己的辦公樓。

胡佛指出，要振興沙加緬度（州府所在地）市中心，有很多工作要做，例如增加住房、解決無家可歸問題及促進經濟發展等，都必須成為解決方案的一部分，但不應該以州政府員工為代價來實現。