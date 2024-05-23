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住家養狗 小心影響房屋保險

編譯林思牧／綜合報導
新聞報導中，鬥牛犬(pit bulls)造成許多咬人事件。 (幼犬銷售網站pawrade.com上的廣告照片)
新聞報導中，鬥牛犬(pit bulls)造成許多咬人事件。 (幼犬銷售網站pawrade.com上的廣告照片)

家中養的狗如果咬人，房屋保險會償付受害人的醫療費用等類開銷。但各保險公司把某些種類的狗排除在投保範圍外。購買房屋險之前應該詳細查詢，免得出事的時候才發現要自己掏腰包賠償。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，有些州不准保險公司因為客戶養什麼樣的狗而不保，但加州是准許這種做法的。保險公司在廣告裡不會說這種限制，保單的說明中也找不到，這種資訊是列在呈報給州保險廳的文件中。如果家中養狗，卻不知道你的保險公司的條款，等出事的時候就可能要自己賠償。

紀事報分析總結，大致不保的犬種包括鬥牛犬(pit bulls)、羅威納犬(rottweilers)、杜賓犬(Doberman pinschers)、秋田犬(Akitas)、巧巧犬(chow chows)。有些保險公司不限制哪種狗，只是不保曾經有咬人歷史的狗。

灣區保險經紀人蘇利文(Brian Sullivan)指出，屋主自己有責任知道保險公司有哪些限制，但通常好的保險經紀人會問客戶家裡養了哪種狗，有時候申請書上有欄位讓客戶明文列出家中養了什麼狗。他同時指出，如果家裡有一隻曾經咬過人的狗，保險公司幾乎都會把那隻狗排除在「動物責任險」投保範圍外。

根據保險資訊研究院(Insurance Information Institute)發布的數據，去年犬隻咬人或肇事的賠償金額，有11.2億元之多。加州人口最多，理賠事件也最多，去年有2000多宗。加州最大幾家房屋險公司的規定大致如下：

州農(State Farm)：不保有咬人歷史的狗以及被訓練來攻擊、守衛、鬥犬用途的狗，有高度焦慮症狀或情緒不穩定的狗也不保。

全州(Allstate)：不保有咬人歷史的狗以及有危險或凶猛性情的狗。

農夫(Farmers)：不保純種或混種的秋田犬、拳師犬、巧巧犬、杜賓犬、德國狼犬(German shepherd)、馬士蒂夫犬(mastiff)、普雷薩加納利犬(Perro de Presa Canario)、羅威納犬、鬥牛犬、與狼混種的狗，有過咬人歷史的狗也不保。

保險 加州 灣區

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