餐廳禁收附加費 有人哭有人笑

洛杉磯小東京的一家餐飲商家已開始使用機器人送飲料，節省人工成本和消費者壓力。（記者楊青/攝影）

加州 在許多社會改革議題中領全美之先，近年巧立名目的服務費、小費項目也越來越多，小費市場如八國混戰，「施」與「受」認知落差加劇。

加州新法SB478號法案自2024年7月1日起，禁止餐廳等服務行業在客戶帳單上加收「附加費」，禁止範圍適用於除稅金以外的所有額外費用，包括餐廳用來抵消成本、增加員工福利的其它費用。新規一出，服務與消費兩大陣營態度涇渭分明。

加州司法廳表示，SB478號法案的目的是確保消費者清楚知道自己要支付的總費用，而不是在支付帳單時出現超乎預期的金額。新法同時將允許消費者對繼續使用附加費的餐廳提起訴訟，最低可獲得1000元賠償。

部分華洋餐飲商家表示，「通貨膨脹補償費」、「水電漲價補償費」、「員工健康安全補助費」是他們在疫情 期間的特殊產物；疫情之後通貨膨脹持續居高，人工、食品、水電百價繼續上漲，這些額外收費也因此延續下來。部分商家表示，即便設立這些額外收費，他們的餐飲經營仍是舉步維艱。

南加州華洋民眾則對新規普遍表示歡迎與贊賞。聖蓋博 谷媒體退休人士才女士表示，以前少出門吃飯是因為菜價太高，現在則常常是因為額外收費太高，比如明明預備50元的消費，最後常常要多花將近30%。

在華資企業工作多年的林先生表示，現在一家四口出門吃一頓飯菜，連稅加小費，至少要多出菜單標價的30%，本以為60元能解決得一頓飯，實際要付出將近80元，他和家人出門吃飯的次數越來越少。

「明明我買的是快餐，明明我沒有得到額外的服務，店員給我的電腦帳單上為什麼要出現小費欄？」南加州聖蓋博谷年輕上班族Kevin劉表示，很多快餐明明是客人自己到前台點餐取食，付費的電腦上卻明白標出各種小費，而且幾乎都是從15%起跳，超過半數的服務生都會有意無意的提到小費欄目，讓人相當尷尬。

但這些年15%的小費都可能遭到白眼。因工作關係午餐幾乎都外食的媒體工作者李先生表示，最近五六年感覺小費市場變化非常大。他最先注意到星巴克等飲品店在櫃檯上放出了小費罐，然後八成的快餐點餐系統上都固定植入了小費欄目，而且電腦自動計算客人的小費總額和小費比例。

為對抗包括小費在內的高成本導致高物價而造成客人消費意願的壓力，不少商家已開始調整傳統的服務結構，包括調整員工工作時間、使用替代式服務方式等等。