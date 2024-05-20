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「加州人荷包劫」系列報導三之一／新工資法 苦了業者 瘦了荷包

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣
經營超過36年的中餐館「狀元樓」，面臨快餐店調薪後，被迫跟進調薪搶人。（記者孫愛薇／攝影）
經營超過36年的中餐館「狀元樓」，面臨快餐店調薪後，被迫跟進調薪搶人。（記者孫愛薇／攝影）

【前言】加州於今年4月1日由州長紐森簽署AB1228法案，提高速食業員工最低時薪至20元，其適法範圍備受爭議和討論。新法甫生效，即有速食業者以提高產品售價來轉嫁成本，且波及一般餐飲業者跟漲的情勢下，消費者明顯感到上館子的預算已被迫增加。雪上加霜的是， 將在今年7月1日生效另一新法SB478，限制各服務業不得收取未明列的費用（包括一些附加費）之際，餐飲業將首當其衝。想要以不同名目向客人收取「附加費」，來紓緩上漲時薪和員工保險費的算盤將落空，且業者勢必被迫在菜單價目上動腦筯，這麼一來，在通膨未仍完全緩解的現況下，消費者不得不將荷包看得的更緊。為此，本報推出「加州人荷包劫」系列報導，協助讀者了解新法、觀察業者和消費者將如何因應。

加州調整最低工資政策AB 1228法案在4月1日正式生效，加州速食店員工的最低工資，每小時調漲到20元，法案涵蓋加州大型連鎖快餐店，為超過50萬名快餐店員工加薪，立法原意在於保障基層勞工的權益，然而對於勞力密集的餐飲業者，在艱辛的餐飲經營環境中，帶來更多成本考量與壓力，中餐廳經營者在招募人手時也備受衝擊。

根據加州勞資關係廳官網公告，AB 1228法案中涵蓋的「速食餐廳（fast food restaurant）」指的是「提供有限或不提供餐桌服務，顧客需在食用前付款」，顧客拿到食物後必須「立刻食用」。對於「立刻食用」的標準為，顧客會在餐廳內食用，或外帶到車上，或者一回到家或工作地點就立即享用他們的餐點。如果餐點需要在顧客家中烘烤、煮或加熱的食物就不在「立刻食用」範圍內。

但在法案的公告中， 如果餐廳符合「速食餐廳」的標準，然而提供的菜餚需要在其他地方烘烤、煮或加熱，該餐廳仍有可能受到新法的規範，需要調整員工的最低薪資。新法畫分的標準為，如果餐廳主要從事銷售供立即食用的食物或飲料，並銷售占比達總收入的50%以上，則該餐廳可能受到新法律規範。

法案對於快餐店定義有其詳細說明，有不少餐飲業者同樣符合「立刻食用」定義，但是可以獲得豁免，不受法案調漲最低時薪，比如烘培業者的麵包店，位在面積超過1萬5000平方英尺超市或是雜貨店內，另外還有位在機場、酒店、超過2萬平方英尺或座位超過1000個的活動中心、主題公園、博物館、賭場等地點的快餐店，都屬於法案的豁免範圍。

連鎖店未超過60家者豁免

另外即使餐廳符合法案的標準，但由於經營規模較小，如當地經營的漢堡店和墨西哥玉米餅店，只要在全國沒有超過60家連鎖店，也不受法案的影響。華人常經營的手搖飲料店，即符合法案的「立刻食用」定義，只要在全國擁有至少60家門市，就需遵守AB 1228法案。

法案衝擊快餐店人力營運成本，業主勢必調漲餐飲售價，根據華爾街日報報導，加州近500家連鎖店的菜品相比去年上漲了6%至7%幅度。Chipotle集團事務主管Laurie Schalow則向福斯（FOX ）新聞表示，「在加州速食餐廳員工最低時薪法律生效後，Chipotle在加州的餐廳進行了價格調漲。」

在新法上路前，2022年加州快餐店員工平均時薪為16.21美元，法規調漲後最低基本時薪達20美元，為快餐店增加招募人手優勢也帶來營運成本。在加州小費方面，雇主不能將員工的小費用作支付最低工資的抵免。

同樣薪水 員工寧去快餐店

位在北加州南灣經營超過36年的中餐館「狀元樓」，是灣區華人經常到訪的餐廳，僑界社團大小活動都在此舉辦。然而在疫情後面臨搶人大作戰，經營者張國豐對於快餐店調漲最低時薪表示，雖然並未在新法的涵蓋實施範圍內，但灣區的中餐廳經營十分艱辛，員工招募不易，同樣的薪水，員工可能會選擇較為輕鬆的日式料理店或快餐店，在疫情期間又有許多人轉行做外送員，時間彈性好調整。

張國豐以高於市場行情的時薪招募人手，仍屬面臨人力短缺，在快餐店調高最低時薪後，也被迫調薪與同業競爭搶人，差不多的條件招募下，人力可能選擇流向快餐店，讓原本就已經人力吃緊的中餐館雪上加霜。

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