致幻劑合法化案 州參議會否決

致幻蘑菇。（示意圖來自ABC7）

加州 參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）13日以7:0表決結果，擱置「致幻劑合法化法案」（SB 1012），並於16日維持了這一決定。

反對SB 1012行動總監兼加州禁毒聯盟（California Coalition against Drugs）副主席李少敏（Frank Lee）表示，「我們對所有為這場關鍵的禁毒戰鬥做出貢獻的人表示感激，尤其是美國華人。我們也感謝支持我們的媒體朋友。這對加州人而言是一次偉大的勝利」。他指出，在加州深受毒品 和犯罪困擾且面臨巨額財政赤字的時候，一個將導致更多毒品氾濫的昂貴法案顯然與目標背道而馳，理所當然地被否決。更多毒品將導致更多事故和犯罪，並進一步損害加州。

2023年威善高推出SB-58法案為致幻劑立法已受到各界反對，發言者抨擊威善高在沒有獲得FDA批准的情況下，強推立法只會升高犯罪率，並成為合法化所有毒品的開始。（本報檔案照）

SB 1012由加州參議員 威善高（Scott Wiener）提出，假使通過，將會創建一個包括但不限於致幻物質的種植、加工、儲存、分配等龐大新產業或框架。它雖以「致幻劑輔助醫療」為名，但實際上將為致幻劑的最終全面合法化鋪平道路。因為根據該法案，使用致幻劑不需要達到特定的醫療條件，並且在提供致幻劑輔助治療的診所擔當醫務人員，也不需要擁有相應的從醫資格。

根據財務專家Raymond Kim博士估計，SB 1012的啟動成本將達到約200億至300億美元。這對加州目前的鉅額預算赤字來說無疑是雪上加霜。

正如參議會撥款委員會成員、民主黨籍參議員Angelique Ashby所言， SB 1012法案存在許多漏洞和問題，遠不足以考慮批准。她堅持認為，該法案將導致致幻劑門店銷售點最快於2025年初就開設且難以監管，並且會剝奪市長和市議會成員對此的決定權。

李少敏總結指出，即使大多數人都知道致幻劑是有害的，公民仍然必須保持警惕，因為另一方（致力於合法化的一方）仍有可能因毒品銷售的高利潤而再次回來。家長特別應該肩負起責任，教育孩子對待這些毒品問題；「通過努力合作，我們可以生活在一個更安全、更美好的社會中」。