我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

致幻劑合法化案 州參議會否決

記者沈瑋／綜合報導
致幻蘑菇。（示意圖來自ABC7）
致幻蘑菇。（示意圖來自ABC7）

加州參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）13日以7:0表決結果，擱置「致幻劑合法化法案」（SB 1012），並於16日維持了這一決定。

反對SB 1012行動總監兼加州禁毒聯盟（California Coalition against Drugs）副主席李少敏（Frank Lee）表示，「我們對所有為這場關鍵的禁毒戰鬥做出貢獻的人表示感激，尤其是美國華人。我們也感謝支持我們的媒體朋友。這對加州人而言是一次偉大的勝利」。他指出，在加州深受毒品和犯罪困擾且面臨巨額財政赤字的時候，一個將導致更多毒品氾濫的昂貴法案顯然與目標背道而馳，理所當然地被否決。更多毒品將導致更多事故和犯罪，並進一步損害加州。

2023年威善高推出SB-58法案為致幻劑立法已受到各界反對，發言者抨擊威善高在...
2023年威善高推出SB-58法案為致幻劑立法已受到各界反對，發言者抨擊威善高在沒有獲得FDA批准的情況下，強推立法只會升高犯罪率，並成為合法化所有毒品的開始。（本報檔案照）

SB 1012由加州參議員威善高（Scott Wiener）提出，假使通過，將會創建一個包括但不限於致幻物質的種植、加工、儲存、分配等龐大新產業或框架。它雖以「致幻劑輔助醫療」為名，但實際上將為致幻劑的最終全面合法化鋪平道路。因為根據該法案，使用致幻劑不需要達到特定的醫療條件，並且在提供致幻劑輔助治療的診所擔當醫務人員，也不需要擁有相應的從醫資格。

根據財務專家Raymond Kim博士估計，SB 1012的啟動成本將達到約200億至300億美元。這對加州目前的鉅額預算赤字來說無疑是雪上加霜。

正如參議會撥款委員會成員、民主黨籍參議員Angelique Ashby所言， SB 1012法案存在許多漏洞和問題，遠不足以考慮批准。她堅持認為，該法案將導致致幻劑門店銷售點最快於2025年初就開設且難以監管，並且會剝奪市長和市議會成員對此的決定權。

李少敏總結指出，即使大多數人都知道致幻劑是有害的，公民仍然必須保持警惕，因為另一方（致力於合法化的一方）仍有可能因毒品銷售的高利潤而再次回來。家長特別應該肩負起責任，教育孩子對待這些毒品問題；「通過努力合作，我們可以生活在一個更安全、更美好的社會中」。

加州 毒品 參議員

上一則

State Farm調漲房屋險 平均漲幅20%

下一則

中國學子千里來 追逐科學夢

延伸閱讀

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被退休」

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被退休」
7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

7大儲蓄方法 提升支付房貸能力
台立院審國會改革法案 場外民眾聚集要求實質審查

台立院審國會改革法案 場外民眾聚集要求實質審查
短期無法工作 還是有錢可拿 短期申請SDI補助 長期SSDI、SSI補助

短期無法工作 還是有錢可拿 短期申請SDI補助 長期SSDI、SSI補助
法廊快報／加州高速公路 為何不用攝影機執法？

法廊快報／加州高速公路 為何不用攝影機執法？
總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多

總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

2024-05-12 14:04
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09
新任洛杉磯水電局總經理金紐尼斯。（洛杉磯水電局提供）

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

2024-05-16 17:38

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬