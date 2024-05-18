家暴受害人命危醫生才須報警 加州眾議會過關

州眾議員麥金諾提案，免除醫療人員對疑似家暴受傷者的強制通報責任，以免受害者因此不想就醫。 (州眾議員官網)

加州現行法律規定，病人求診時，醫療人員若懷疑受傷或疾病是因家暴 引起，須向警方報案，否則醫療人員就是犯罪。州眾議會新提出一項議案，免除醫療人員的強制規定，只有在生命危急的情況下才須報案。這項議案引發相當大的爭議，眾議會最後以一票之差驚險過關，下一關是州參議會。

CalMatters17日報導，如果這項提案通過參議會，並得到州長紐森簽署，醫生就再不須要向警方報告疑似家暴的事件。提案人麥金諾(Tina McKinnor)表示，近年來許多家暴倖存者指出，他(她)們受傷害以後不敢就醫，因為如果醫生報警，他(她)們的夥伴會被提控，他(她)們的孩子會被社會服務人員帶走，如果是無證客家庭，全家人都可能被遞解出境。

這項新提案規定，如果醫療人員懷疑是家暴引起的傷病，但受害人表示不願報警，醫療人員只能給予建議，希望受害人去向權益組織索取某種服務。只有在受害人生命有危險的時候，醫療人員才須要報警。但如果是虐待兒童或虐待老人，還是必須迅速向警方報案。

麥金諾去年就已提出類似法案，但通過眾議會後在參議會受阻。新提案需要41票，本周的投票中，有42名眾議員 投贊成票，他們全是民主黨 員。眾議會有三名議員現在或過去是醫師，CalMatters追查這三人對本案是如何投票的。

民主黨籍的阿倫布拉(Joaquin Arambula)過去是佛瑞斯諾市的急診室醫師，他投了贊成票。民主黨的韋伯(Akilah Weber)是婦產科醫生，她也投了贊成票。貝音斯(Jasmeet Bains)則投了反對票，民主黨眾議員中只有三人投反對票，她是其中一人。共和黨則有12人投反對票。貝音斯認為，報警比較能阻止家暴繼續發生。

有23名眾議員在投票中棄權，但棄權是算成反對票。棄權是議員常用的一種手段，當某項議案太有爭議性時，議員可以棄權，免得哪一面都不討好。