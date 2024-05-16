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性侵女大生還傳訊「我強暴妳」 惡男法國被逮

編譯廖宜怡／綜合報導
犯下性侵罪還傳訊息「我強暴了妳」給受害人的加州男子克里瑞，上個月在法國被捕。（美聯社）
犯下性侵罪還傳訊息「我強暴了妳」給受害人的加州男子克里瑞，上個月在法國被捕。（美聯社）

一名加州男子被控在2013年性侵一名賓州大學生，還在臉書上傳訊息給她說「我強暴了妳」。經過當局三年的搜查，這名男子已在法國被捕。

美聯社（Associated Press）報導，法國梅斯（Metz）一名檢察官14日證實，來自加州灣區薩拉度加（Saratoga）的男子克里瑞（Ian Thomas Cleary）上個月已被捕，目前正準備將他引渡回美國。

在美聯社於2021年發表一篇詳述賓州地方檢察官不願追究校園性犯罪的報導後，賓州當局即對這起性侵案重新展開調查，並發出重罪拘捕令，在國際間搜捕克里瑞。

拘捕令指控克里瑞在一個派對上跟蹤騷擾一名18歲的蓋蒂茲堡學院（Gettysburg College）學生，在她傳簡訊給朋友求救時，克里瑞潛入她的宿舍，並侵犯了她。克里瑞當時20歲，也是蓋蒂茲堡學院的學生，但犯案後沒有再回到學校。

法國司法官員表示，克里瑞於4月24日在梅斯街頭被警方盤查時遭到拘留。官員說，克里瑞告訴一名地方法官，他「兩、三年前」從阿爾巴尼亞來到法國，最近才來到梅斯，但未有住所。

根據克里瑞在網路上發過的貼文，在被捕之前，他曾在法國待過一段時間，並與加州和馬里蘭州的親友保持聯絡。美聯社指出，克里瑞的父親是矽谷科技企業主管，母親則住在巴爾的摩。

受害者基勒對當局為她發出拘捕令表示感激。（美聯社）
受害者基勒對當局為她發出拘捕令表示感激。（美聯社）

在2013年遭受攻擊後，受害人基勒（Shannon Keeler，美聯社獲得當事人同意公開其姓名）接受了性侵檢查，而且多年來不斷尋找證人和蒐集證據。2021年，基勒發現其臉書帳戶收到了似乎是來自克里瑞的訊息，於是再次向當局求助。

寄件人在一連串訊息中寫下：

「我強暴了妳，」

「但我以後不會再對任何人這麼做。」

「我渴望聽見妳的聲音，」

「我會為妳祈禱。」

警方後來證實，發送訊息的臉書帳戶的確屬於克里瑞。

美聯社指出，克里瑞離開蓋蒂茲堡學院後回到灣區，在聖他克拉拉大學（Santa Clara University）取得大學和碩士學位。根據克里瑞自行出版中世紀小說的網站，他曾任職特斯拉，後來移居到法國。

對於身為國際紅色通緝令（Interpol notice）通緝的對象，克里瑞過去三年如何能在數位追蹤時代不被逮捕，美國法警局（U.S. Marshals Service）認為，可能是他已身在海外，而且不斷變換所在地。

基勒表示，她很感激司法當局發出拘捕令，但她知道，這是因為她選擇公開其故事的緣故。她說：「我並不認為，性侵倖存者都應該為了獲得正義這麼做。」

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