加州小鎮坎波再出售 28棟建築要價660萬

加州小鎮坎波（Campo）大量建築再次出售。（cbs8）

橙縣紀事報報導，自2019年以來，加州 小鎮坎波（Campo）幾乎都在出售，但一直沒有買家。如今Top Gun CRE地產團隊接手出售這個縣屬地（unincorporated），該地區距離聖地牙哥 僅一個多小時路程。此次待售物業共28棟建築，包括由前軍營改造的公寓和獨立屋與商業房地產等。售價從五年前的550萬元增加至660萬元。

該小鎮目前約有100多位居民，他們被認為是加州老西部（Old West）典範。自2000年初期以來，坎波大部分土地屬於拉斯維加斯投資者瑞耶（John Ray）所有，為吸引買家，瑞耶願意替願意支付50%頭期款的人提供貸款 。多年來他在El Centro、Yuma和Sherman Heights等地均購買物業，也都售出。

Top Gun CRE表示，扣除維修費用、產業稅、水等其他費用，坎波房產每年帶來33萬1521元淨營業收入，預估翻新後，這些房產可能帶來近41萬5000元收入。該公司估計翻修費用約110萬元。

加州小鎮坎波（Campo）大量建築再次出售。（cbs8）

這些建築大多於20世紀1940年代建造，之後幾無任何改造。租用瑞耶的土地，在坎波經營牧場供應公司共同擁有人馬克斯（Bob Marks），希望看到新業主投入一些資金修復這些建築，「這是個聯繫緊密的社區。」他說，儘管大多數居民喜歡小鎮的感覺，但這並不妨礙他們希望坎波成為聖地牙哥遊客目的地之一。在一年一度為期兩日的坎波日慶祝活動期間，他們仍忙碌接待到訪的遊客。

除住宅外，瑞耶的建築還出租給郵局、教堂、海外戰爭退伍軍人分會、邊境巡邏隊等。聖地牙哥住房分析師倫敦（Gary London）表示，對考慮坎波的開發商來說，一個缺點是離主要城市較遠，且7月最高溫平均有94度左右。但他認為該鎮可打造成製造業聚集的商業城，居民並不會面臨長途通勤，也能有長遠規畫。

但還有其他因素可能讓潛在買家卻步，包括通往坎波的交通只有一條94號州際公路（State Route 94），靠近美墨邊界，有大量海關和邊境保護局人員等。